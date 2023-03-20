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Интер - Ювентус: видео гола и обзор матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Минимальная победа Юве

Интер - Ювентус: видео гола и обзор матча Серии А

Фото: Getty Images

UA-Футбол

Ювентус на выезде минимально обыграл Интер в 27-м туре Серии А - 1:0. Единственный гол гости провели в середине первого тайма. С подачи Адриена Рабьо отличился нападающий Филип Костич.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча, который закончился потасовкой:

"Интер" - "Ювентус" 0:1

Гол: Костич 23

"Интер": Онана, Дармиан (Корреа 79), Де Фрай, Ачерби, Думфриз (Белланова 83), Барелла (Мхитарян 63), Чалханоглу, Брозович, Димарко (Д'Амброзио 63), Лукаку (Джеко 79), Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Де Шильо (Куадрадо 75), Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Суле (Кьеза 66, Паредес 83), Влахович

Предупреждения: Барелла 30, Д'Амброзио 90+6, Брозович 90+7 - Гатти 31, Рабио 71, Данило 88, Паредес 90+1

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Италия)
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