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Интер - Ювентус: видео гола и обзор матча Серии А
Минимальная победа Юве
Фото: Getty Images
Ювентус на выезде минимально обыграл Интер в 27-м туре Серии А - 1:0. Единственный гол гости провели в середине первого тайма. С подачи Адриена Рабьо отличился нападающий Филип Костич.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча, который закончился потасовкой:
"Интер" - "Ювентус" 0:1
Гол: Костич 23
"Интер": Онана, Дармиан (Корреа 79), Де Фрай, Ачерби, Думфриз (Белланова 83), Барелла (Мхитарян 63), Чалханоглу, Брозович, Димарко (Д'Амброзио 63), Лукаку (Джеко 79), Лаутаро Мартинес
"Ювентус": Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Де Шильо (Куадрадо 75), Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Суле (Кьеза 66, Паредес 83), Влахович
Предупреждения: Барелла 30, Д'Амброзио 90+6, Брозович 90+7 - Гатти 31, Рабио 71, Данило 88, Паредес 90+1
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