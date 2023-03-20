Интер – Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча

Казалось, что 15 снятых с "Ювентуса" очков поставят крест на надеждах команды сыграть в следующем сезоне в еврокубках. Однако "зебры" показывают характер и сокращают отставание от зоны Лиги чемпионов. В настоящее время оно составляет всего семь очков за одиннадцать туров до завершения сезона. Поэтому участие "Ювентуса" в следующем розыгрыше Лиги чемпионов выглядит вполне возможным.

Серия А. 27-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" – "Ювентус" 0:1

Гол: Костич 23