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Интер – Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча

Италия
(1 голосов)

"Юве" даже несмотря на штраф может сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов

Интер – Ювентус 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images

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Казалось, что 15 снятых с "Ювентуса" очков поставят крест на надеждах команды сыграть в следующем сезоне в еврокубках. Однако "зебры" показывают характер и сокращают отставание от зоны Лиги чемпионов. В настоящее время оно составляет всего семь очков за одиннадцать туров до завершения сезона. Поэтому участие "Ювентуса" в следующем розыгрыше Лиги чемпионов выглядит вполне возможным.

Серия А. 27-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" – "Ювентус" 0:1
Гол: Костич 23

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан)
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