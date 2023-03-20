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Драки, скандалы, провалы и Наполи над всем. Итоги 27-го тура Серии А
Тур дерби
ANSA
Сассуоло - Специя 1:0
Аталанта - Эмполи 2:1
Монца - Кремонезе 1:1
Салернитана - Болонья 2:2
Удинезе - Милан 3:1
Фиорентина - Лечче 1:0
Торино - Наполи 0:4
Сампдория - Эллас Верона 3:1
Лацио - Рома 1:0
Интер - Ювентус 0:1
Последний тур перед последним перерывом в сезоне вышел весьма насыщенным. Что было ожидаемо, учитывая два дерби, сложный выезд "Милана" и матч между командами из зоны вылета. Пять красных карточек в Риме плюс даже ссора тренера с президентом, судейский скандал, два удаления и драка в Милане, полный провал чемпиона, возвращение "Аталанты" в борьбу за Топ-4 и "Фиорентины" в Топ-10. И, даже, возможно, начало спурта "Сампдории".
"Интер" - "Ювентус"
В дерби очень часто побеждает не фаворит, не команда в лучшей форме. Но в Дерби Италии в 27-ом туре все вышло закономерно. "Ювентус" в эти дни чувствует себя гораздо лучше, чем "Интер". С этой победой уже набрал десять в последних 12-ти во всех турнирах. Довольно спокоен. "Нерадзурри" же сильно нервничают, играют бледно, а Симоне Индзаги перед матчем говорил не об игре, а об усталости в духе "поскорее бы все это закончилось".
В дерби даже часто побеждает не тот, кто играет лучше. Здесь также на этот раз вышло не так. "Юве" проиграл матч статистически (7:18 по ударам, 31:69 по владению мячом), но несомненно выиграл его тактически. Центр поля легко и красиво организовывал многочисленные контратаки (возможно, Индзаги ошибся, неожиданно бросив в игру Брозовича, а не Мхитаряна), оборона легко останавливала банальные "кроссы" (ошибка с Лукаку вместо Джеко?).
У "Интера" отсутствовали защитники Бастони, Шкриньяр, справа Индзаги был вынужден поставить Думфриза, которого автор гола Костич не раз обваливал. Но и у "Юве" с первых минут играли юные Фаджоли, Гатти, Суле, которые до этого сезона вообще не были фактором на таком уровне. Ди Мария и Милик не играли, Кьеза вновь получил травму. Но ведь молодёжь справилась.
Что насчёт скандального гола с двумя руками? Второй тур подряд гол "Ювентуса" связан с рукой Рабио, в которой ВАР не уверен. Стопроцентно не увидели и мы на повторах, которые нам показывали. Скажем так, на суде под присягой я бы не подтвердил руку. То есть формально явной и серьёзной ошибки арбитра не было и звать его по правилам было не нужно. А рука Влаховича была прижата к телу и там был рикошет. Но ясно, что осадок неприятный.
Индзаги даже не хотел говорить об игре, лишь злясь на арбитров. Его можно понять. Массимилиано Аллегри же ожидаемо остался очень доволен и борьбой, и отличной обороной, заявляя, что команда ещё и должна была забить на 3-4 мяча больше. А на вопросы о судейство отвечал раздражённо, призывая не злить его и напоминая об ошибках против его команды в этом сезоне.
Девять поражений "Интера" в 27-ми турах лиги. Ровно треть. Слишком много. "Ювентус" же в целом идёт мощно. Шесть побед в семи последних турах лиги. И наконец-то победа в гостях в Топ-матче после трех поражений с начала сезона. Более того, две победы в Дерби Италии без пропущенных, чего не было с сезона 1976/77. Его уверенность возрастает, а "Интера" - падает.
"Лацио" - "Рома"
В Римском дерби также победила команда, которая в лучшей форме и лучше играла. Если говорить лишь о лиге, то "Лацио" несомненно набрал силу, форму, спокойствие. Не пропустил уже в пятом матче Серии А подряд и в 16-ом в целом в сезоне. Эти 16 - рекорд клуба, второй показатель в лигах Топ-5 в сезоне и мощнейшая заявка на попадание в Лигу Чемпионов. Коллектив Маурицио Сарри умеет работать и с мячом, и без него, и играть, и бороться.
Он ещё и отнёсся к матчу серьёзнее. В то время, как Жозе Моуриньо, даже дисквалифицированный, смеялся над соперником из-за вылета из Лиги Конференций, совсем не дисквалифицированный Сарри отказался от пресс-конференции и любых интервью, запер команду на базе и увеличил количество тактических занятий.
Не случайно после матча Луис Альберто заявил: "Когда так много разговоров перед матчем, после поражения лучше промолчать. Они не играли дерби, а пришли лишь провоцировать".
Провоцировали, на самом деле, во время матча обе стороны. Как всегда в дерби. Стыки, ссоры, даже драки - было ясно, что без всего этого матч не обойдётся. Три игрока и два члена тренерских штабов были удалены, после матча ещё и Моуриньо и президент "Лацио" Клаудио Лотито умудрились найти друг друга и поссориться.
Если вернуться к игре, то здесь как раз по статистике выиграл будущий победитель. Также 69:31 по владению. При этом игра была менее качественной, чем в Милане. Можно пожурить "Лацио" за недостаточный креатив и за отход назад после забитого в численном большинстве. Но он держал руку на пульсе, не рисковал, а раскатал соперника. Ну а "Рома" получила удаление в первом тайме во втором туре подряд и может обвинять лишь саму себя.
Впервые за 11 лет "Лацио" выигрывает два дерби в лиге в одном сезоне. Он уже в пяти очках над "Ромой". Которая проигрывает третий матч лиги из четырех последних.
"Милан"
"Милан" должен был воспользоваться этими страстями и укрепиться в Топ-4. Впрочем, учитывая его нынешнюю форму, неудача в Удине совсем не удивила. Как и в предыдущем гостевом матче во Флоренции, "россонери" выглядели разобранными, гораздо слабее соперника и по желанию, и по качеству игры. Похоже на кошмарный январь. С добавками в виде пропущенных из раздевалки и в раздевалку, сразу после забитого и почти издевательского третьего.
Здесь даже анализировать нечего. Нынешний "Милан" в глубоком кризисе и просто не отвечал уровню "Удинезе". Даже "Удинезе", не побеждавшему в предыдущих восьми домашних матчах лиги. С сентября. С 3:1 против "Интера". Наставник фриуланцев Андреа Соттил гордо заявил после матча, что не боялся соперника, потому и выпустил состав с двумя атакующими полузащитниками и с двумя форвардами. Хотя прогнозировали одного форварда и четырёх опорников.
Не помог даже Златан Ибрагимович. Он впервые за 419 дней вышел в стартовом составе. Партнёры по команде даже уговорили его взять капитанскую повязку. Ибра забил, реализовал пенальти (пусть и со второй попытки), став в 41 год и 166 дней самым возрастным автором гола в истории лиги. Но сразу же после его гола и сразу же перед свистком на перерыв его команда пропустила...
Стефано Пиоли просто пришлось признать негативное выступление, которое "началось плохо и продолжилось ещё хуже". Он взял вину на себя. "Когда команда играет без агрессии, интенсивности, чёткости и сфокусированности, виноват тренер, который не сумел подготовить её. Мы играли гораздо ниже наших стандартов. Слишком медленно, со множеством ошибок даже без прессинга соперника".
Возлагают вину на него и другие, и хэштег #Pioliout вновь в тренде. Атмосфера вокруг него и команды сейчас огненная, и даже позиции Паоло Мальдини и Фредерика Массары под угрозой летом. Позиция Пиоли под угрозой прямо сейчас.
Четыре поражения "Милана" в последних пяти гостевых матчах лиги. Ни одной победы ни в одном турнире ни на одном поле в марте. В таблице Серии А с начала 2023-го года он всего лишь 12-ый.
"Аталанта"
Кто воспользовался этими страстями и вернулся в борьбу за Топ-4, так это "Аталанта". Хотя её уже многие списали после одного очка в четырех турах. Она яростно атаковала "Эмполи" с 27:5 по ударам по воротам и 70:30 по владению мячом. Даже этого могло не хватить, поскольку не хватало качества, уверенности в себе, опасных моментов. Команда всё ещё не выздоровела. Она пропустила в раздевалку. Но такое желание похвально.
Победный гол вдвойне примечателен. На 86-ой минуте, то есть в концовке. Когда мяч буквально продавил сквозь соперников и сам Хойлунд, и автор паса ему Пашалич. На характере.
Следует отметить, что в этом матче Джан Пьеро Гасперини в атаке бросил в бой старую гвардию. Пашалич, Сапата, Муриэль. Помогло ли это? Пожалуй, помогло встряхнуть регрессирующих Хойлунда и Лукмана, ведь они, выйдя на замену, немало помогли. Расмус забил.
"Наполи"
Лидер лиги уже давно над этими страстями. Он просто мчит к Скудетто. По итогам 27-го тура также увеличил преимущество над вторым местом. Теперь он может официально обеспечить титул ещё в апреле. "Торино" создал ему проблемы, начинал оба тайма активно, после первого пропущенного устроил штурм с шестью ударами за 13 минут. Штанга и Мерет спасали. Но в итоге вышло 4:0 и рекорд клуба - шестой гостевой матч лиги подряд без пропущенных.
Два лёгких удара головой Осимхена - первого с сезона 2009/10 в лиге, кто сделал дубль головой в двух матчах в сезоне. Гол, ассист, заработанный пенальти и предголевой пас пяткой Хвичи Кварацхелии, причём пенальти - благодаря наглому жонглированию мячом, а ассист - с неродного правого фланга. Даже первый гол Танги Ндомбеле в лиге.
Лучано Спаллетти после матча в который раз отметил прежде всего голод своих игроков. "Когда я собрался говорить с ними перед матчем, я почувствовал, насколько им важно, почувствовал, что они сделаны из другого теста, чем те, кто уже сыт успехами. Есть неаполитанская пословица: "Кто голоден, не чувствует себя сонным. Это объясняет нашу команду".
Другие
"Фиорентина" и "Сассуоло" - ожидаемые претенденты на восьмое и даже седьмое место. Они долго проваливались, но теперь нашли себя. Флорентийцы - на волне успехов в Лиге Конференций. У обеих уже по четыре победы в лиге подряд. В 27-ом туре их победы получилась минимальными, вязкими и некрасивыми, но и такие нужны для самоутверждения. Тем более - без пропущенных. "Фиорентина" в Топ-10 после девяти туров вне её.
"Удинезе" связал две победы подряд впервые с третьего октября, но ясно, что силен. "Торино" также в борьбе, просто в воскресенье попал под каток. В борьбе и "Болонья", и к ней в этом туре больше претензий. Но хотя бы дважды удалось отыграться в Салерно.
"Салернитана" потеряла шанс убежать от 17-18 мест. Хотя с Пауло Соузой она выглядит весьма прилично. Не должна вылететь. "Лечче" и "Эмполи" на тех же позициях и играют более-менее, но после четырёх поражений подряд обеим пора просыпаться.
"Специя" потерпела первое поражение с Леонардо Семпличи. Владела мячом больше, но создала лишь в добавленное время и дважды благодарила стойку своих ворот. Привезла пенальти. Неудачная игра. "Верона" же и вовсе умудрилась проиграть в гостях "Сампдории". Пропустить три от команды, которая даже два за матч забивала в сезоне в лиге лишь трижды. "Мастифы" лишь с двумя очками в четырех последних турах.
Способны ли "Сампдория" и "Кремонезе" вернуться в борьбу против вылета? Обе играют неплохо в последнее время, но вторая добыла лишь ничью в Монце. Да и там её скорее спас от поражения вратарь. А первая? Возможно, такой победой может начать спурт.
Виктор Коваленко остался в запасе. Хотя все три опорника "Специи" - Экдаль, Агудело и Бурабия - были заменены по ходу матча. Двух последних уже после гола Берарди заменили игроки атаки, первого - молодой 22-летний опорник Эспозито, получив первые игровые минуты за последний месяц. Плохие новости для украинца. Хотя, если учитывать игру его команды в 27-ом туре, он может скоро вернуться на поле.
Лучший игрок тура - Хвича Кварацхелия ("Наполи"). Переплюнул даже дубль Осимхена
Прорыв тура - "Аталанта". Камбек в матче и в борьбу за четвёртое место
Разочарование тура - "Милан". Pioli out?
Лучший вратарь тура - Марко Карнезекки ("Кремонезе"). Вновь спас от поражения
Лучший тренер тура - Массимилиано Аллегри ("Ювентус"). Даже с "автобусной" тактикой и статистикой "Юве" выглядел лучше "Интера"
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Фото - ANSA
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