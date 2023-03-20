Додо: Сейчас я возвращаюсь к своему футболу, в который играл в Шахтере

Экс-игрок "Шахтера" Додо, который сейчас защищает цвета "Фиорентины", прокомментировал итог матча своей команды против "Лечче" (1:0) .

"Было очень важно победить. Это придает нам уверенности в нашей работе. Тренер всегда подбадривал нас, потому что это была сложная игра, мы сыграли с ними вничью в первом матче, и так было на поле.

Сейчас у меня все хорошо, я возвращаюсь к своему футболу, в который играл в "Шахтере", после семи тяжелых месяцев. Сегодня я наконец счастлив", - сказал Додо.