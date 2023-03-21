Манчини: О возрождении итальянского футбола можно было бы сказать, если бы в Милане, Интере и Наполи было 33 итальянца

Роберто Манчини прокомментировал выход 3-х итальянских команд в 1/4 финала Лиги чемпионов. Менеджер сборной Италии не считает, что это говорит о возрождении итальянского футбола

"Я бы не назвал возрождением итальянского футбола то, что три наши команды вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Так можно было бы сказать, если бы в "Милане", "Наполи" и "Интере" было 33 итальянских игрока, но так как это невозможно, то и половины хватило бы", – сказал Роберто.

Напомним, что в 1/4 вышли "Интер", "Наполи" и "Милан". Последние две команды сыграют друг против друга 12-го и 18-го апреля, а "неррадзурри" встретятся с "Бенфикой" 11-го и 19-го.