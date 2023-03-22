Без команды, Италии и Виалли. Чемпион Европы начинает защиту титула обеспокоенным

Положительные эмоции от победы на Евро улетучились быстро. Растворились в двух смазанных пенальти Жоржиньо против Швейцарии, 27-ми ударах по воротам Болгарии в лишь ничейном домашнем матче, 32-ух по воротам Северной Македонии дома в проигранном плей-офф за выход на Чемпионат Мира. В 0:3 в Финалиссиме от Аргентины и 2:5 от Германии в Лиге Наций. Защиту титула чемпион Европы начинает с тревогой и неуверенностью в своем будущем.

Team Italia исчезла

В 2020-21 годах сборная Италии выиграла 11 матчей подряд в основное время, но сразу после этого - лишь пять из 17-ти официальных, лишь семь из 20-ти вместе с товарищескими. Также в 2018-21 годах она установила мировой рекорд, не проиграв в 37-ми матчах подряд. С тех пор проиграла пять из 15-ти официальных, шесть из 17-ти вместе с товарищескими. Не вышла на второй Мундиаль подряд, проиграла домашний полуфинал Лиги Наций.

В принципе, еще на победном Евро ее игру раскусили. Три из четырех матчей плей-офф она не выиграла в основное время. А далее потеряла скорость, движение и скатилась к банальным перекатываниям мяча. В пяти из последних семи матчей она не забивала до 68-ой минуты. То есть лишь когда соперник уставал следить за этими катаниями, у "адзурри" появлялся шанс.

Монолитный состав из игроков одного уровня, опыта, социоэкономического фона, одной лиги под руководством зубров Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини достигал успеха. Но сейчас Кьеллини завершил карьеру, Бонуччи постоянно травмирован, а состав сборной стал разношерстным. С игроками, не знающими друг друга, просто потому что некоторые никогда не играли в Серии А, некоторые никогда не были в юношеских сборных.

Так гораздо труднее создать Team Italia, клуб в сборной, что Роберто Манчини и его штаб смогли сделать к Евро-2020. И еще сложнее - без вдохновителя, связующего звена. Без менеджера сборной Джанлуки Виалли. Луке было очень тяжело работать из-за болезни в прошлом году, а шестого января 2023-го он и вовсе покинул этот мир. Что стало тяжелейшим ударом для всех.

Клубы убивают сборную

В сентябре крупнейшие газеты Италии выходили с заголовками: "Италия, давай сбережем лицо", "Италия, ты еще хочешь"? Италия сберегла лицо и захотела. Победила Англию и Венгрию всухую и выиграла группу Лиги Наций. С новой тактической схемой 3-5-2. С молодым составом, сильно отличавшимся от игравшего в Финалиссиме в июне. Манчини объявил, что строит новую сборную и что даже ожидал гораздо больше провалов вроде немецкого, чем было на самом деле.

Сейчас на тренировках он пытается наиграть и свою любимую 4-3-3, и 3-5-2. Хотя открыто говорит, что последняя ему не нравится и ослабляет команду в плане доминирования, владения мячом, атаки. В сентябре "адзурри" и вправду нередко теряли инициативу и должны благодарить вратаря Джанлуиджи Доннарумму за "сухие" ворота. Тогда Манчини сорвал голос, крича на игроков. А после товарищеских в ноябре с 3:1 над Албанией, но 0:2 от Австрии тревога вернулась.

В целом присутствует тревога по поводу будущего сборной и итальянского футбола. Манчини раздраженно заявляет, что кальчо вовсе не возродился просто потому, что три итальянские команды впервые с 2006-го года пробились в четвертьфинал Лиги Чемпионов. "Если бы у них были 33 итальянца на поле или даже половина. Но там всего семь-восемь. И так во всех командах. В некоторых матчах Примаверы на поле нет итальянцев вообще".

В 27-ми турах Серии А в нынешнем сезоне процент легионеров на поле почти достиг 70-ти. Из 680-ти голов 475 забили легионеры и лишь 186 - итальянцы (плюс еще 19 автоголов).

Манчини даже призвал молодых итальянских игроков уезжать за границу. "Я понимаю, что клубы защищают свои интересы. Но почему ни один итальянский не взял Вилфрида Ньонто? В нынешней ситуации я должен рисковать с молодыми игроками. Я ничего не ожидаю от клубов, но они убивают сборную".

Правда, СМИ вспомнили, как у него самого в "Интере" в 2015-ом году выходил стартовый состав без единого итальянца, а за сезон лишь двое местных получили более 210-ти игровых минут...

Один из показателей глухости клубов - "Ювентус" создал дубль, играющий в Серии С. И это дало плоды в виде Фаджоли, Миретти, нескольких легионеров, также играющих в первой команде. Но "Юве" - единственный, кто решился на это. Также Чезаре Пранделли, последний тренер, выводивший сборную на Чемпионат Мира (2014), рассказывал, что подавал проект насчет некой команды, сборной, которая бы играла в Серии Б. Но его не приняли.

Новые "ориунди"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт также жалуется, что в английской лиге слишком мало английских игроков. Манчини на это иронично усмехается: "Если он жалуется... Годы назад я говорил, что лишь рожденные в Италии должны играть в сборной, но мир изменился и все натурализуют игроков. В Италии нет игроков и нет причин отрицать это. Только в Южной Америке дети играют в футбол на улицах. У нас уже давно такого нет".

Не случайно он обращает взоры на Южную Америку. В мартовском созыве четверо оттуда. Бразильцы Толой, Жоржиньо и Эмерсон и Матео Ретеги. Последний, 23-летний аргентинец итальянского происхождения, до этого вызова в Италии никогда не был. С начала 2022-го года он забил в аргентинской лиге 28 мячей, и это для сборной Италии блестящий показатель. Поскольку ныне из 21-го лучшего бомбардира Серии А в сезоне 2022/23 лишь трое итальянцев.

Самое интересное, что все те трое не в сборной. Чиро Иммобиле травмирован, да и его провалы уже надоели всем. Риккардо Орсолини проиграл конкуренцию. А автор победного гола в Римском дерби в воскресенье Маттиа Дзакканьи не вызван по дисциплинарным причинам. В сентябре он и Николо Дзаньоло поспешили отпроситься из-за небольших повреждений, Манчини тогда жестко критиковал их ("нельзя иногда хотеть играть за сборную, иногда - нет") и не забыл этого.

Вообще-то, можно покритиковать Роберто, что при таком кадровом голоде находит время для воспитывания ("Дзаньоло и Мойзе Кен должны понять, что время идет"). Также он не вызвал опорников Локателли и Фаджоли - игроков стартового состава "Ювентуса", талантливого защитника "Юве" Гатти, ведущих защитников "Лацио" и "Ромы" Казале и Манчини. Белотти, Пинамонти, травмированного Распадори. А вызвал 17-летнего Симоне Пафунди, отыгравшего в "Удинезе" ровно девять минут.

Можно заявить, что такова его тактика. Привлекать молодежь для обкатки. Так он и говорит. В предыдущих вызовах также находились Алессио Дзербин, Сальваторе Эспозито, почти никогда не игравшие в Серии А. Но все же здесь скорее именно кадровый голод.

Кадровый голод

В целом по сравнению с предыдущим сезоном ведущих итальянцев в ведущих лигах стало больше. Гатти, Казале, Фаджоли, Миретти, Ньонто в сезоне 2021/22 не были фактором вообще, Ачерби, Дармиан, Скальвини, Романьоли и Димарко сильно добавили сейчас. Нынешние проблемы можно назвать и стечением обстоятельств из-за травм и дисциплинарных решений. По сути, оборона и центр поля укомплектованы отлично. А центрфорварда нет уже лет десять.

Вместе с тем, Манчини можно понять. В атаке и вправду проблема. Иммобиле и Белотти уже отходят в прошлое, да и на пике мало чем помогали. Распадори сидит в глубоком запасе "Наполи", Лоренцо Лукка - "Аякса". Лидер поколения форвардов Скамакка страдает в "Вест Хэме". Пинамонти все никак не может найти стабильность. А за ними - пропасть. Вингеров также явно не хватает, особенно левоногих. Несчастный Федерико Кьеза вновь травмирован.

В сентябре пришлось вызвать 31-летнего форварда/вингера Маноло Габбьядини, не игравшего в сборной с 2017-го года и на тот момент не игравшего в стартовом составе своей "Сампдории" с февраля. Он еще и получил игровые минуты в обоих матчах. А в этот раз Манчини чуть не вызвал Андреа Компаньо. Кто это? 26-летний форвард, еще в 2020-ом году игравший в Чемпионате Сан-Марино, в 2021-ом - во второй румынской лиге. Если бы не успели оформить Ретеги...

Ожидает тяжелый путь

Кампания на Евро-2024 начинается в четверг против англичан. В Неаполе, где сборная Италии не играла десять лет. Она не любит приезжать сюда. До сих пор помнит, как в полуфинале Чемпионата Мира-1990 местные болели не за нее, а за Диего Марадону и Аргентину. Ныне город стоит на ушах из-за близкого Скудетто "Наполи". Найдутся ли у него силы и внимание на сборную?

Найдутся ли силы у самой сборной собраться? Впервые она будет играть после потери Виалли. Человека, роль которого в ее успехах велика. Игроки постоянно рассказывают, как много почерпнули у него, насколько важны были его речи, разговоры, советы, его харизма, его личный пример. Джованни Ди Лоренцо заявляет, что сборная постарается победить для него. Манчини чувствует, что он все еще с ними. Насколько ударит его отсутствие?

Без Виалли, в группе с Англией, Украиной (Манчини назвал нашу сборную сложным соперником) и той же Северной Македонией, на фоне кадрового голода, смены поколений, нервозности и давления после пролета мимо Мундиаля Италия не чувствует себя спокойно. Она ожидает тяжелый путь.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Clarin