Астон Вилла рассматривает вариант подписания Лукаку

Форвард "Интера" Ромелу Лукаку, контракт которого принадлежит "Челси", может перейти в "Астон Виллу" в летнее трансферное окно.

По информации The Sun, "львы" видят в нападающем сильного лидера и планируют строить вокруг него новую команду. Сам игрок хочет остаться в миланском клубе, но "неррадзури" не планируют выкупать его у "синих".

В то же время "Челси" он также не нужен.

В текущем сезоне Лукаку провёл за "Интер" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.