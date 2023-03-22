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Астон Вилла рассматривает вариант подписания Лукаку
Речь идет об аренде
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Интера" Ромелу Лукаку, контракт которого принадлежит "Челси", может перейти в "Астон Виллу" в летнее трансферное окно.
По информации The Sun, "львы" видят в нападающем сильного лидера и планируют строить вокруг него новую команду. Сам игрок хочет остаться в миланском клубе, но "неррадзури" не планируют выкупать его у "синих".
В то же время "Челси" он также не нужен.
В текущем сезоне Лукаку провёл за "Интер" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.
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