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Леау хочет на 1,5 миллиона евро в год больше, чем предлагает Милан

Италия
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Его готовы продать, если не договорятся

Леау хочет на 1,5 миллиона евро в год больше, чем предлагает Милан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" собирается продать Рафаэля Леау летом, если не договориться о новом контракте. Переговоры продолжаются.

В клубе не хотят терять Леау бесплатно, поэтому продадут его летом, если договориться не удастся.

Сообщается, что Леау просит 7,5 миллионов евро в год фиксированными. "Милан" предлагает 6 миллионов евро с учетом бонусов. Также Леау хотел бы получить подписной бонус, который не предлагает "Милан".

В этом сезоне он провел 35 матчей за "Милан", забил 9 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 80 миллионов евро.

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В статье: Милан Рафаэль Леау
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Источник:
skysports.com

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