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Леау хочет на 1,5 миллиона евро в год больше, чем предлагает Милан
Его готовы продать, если не договорятся
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" собирается продать Рафаэля Леау летом, если не договориться о новом контракте. Переговоры продолжаются.
В клубе не хотят терять Леау бесплатно, поэтому продадут его летом, если договориться не удастся.
Сообщается, что Леау просит 7,5 миллионов евро в год фиксированными. "Милан" предлагает 6 миллионов евро с учетом бонусов. Также Леау хотел бы получить подписной бонус, который не предлагает "Милан".
В этом сезоне он провел 35 матчей за "Милан", забил 9 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего португальца в 80 миллионов евро.
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