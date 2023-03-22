Конте – фаворит на пост главного тренера Ромы на случай ухода Моуриньо

Будущее Жозе Муориньо в "Роме" неопределено, сообщает Corriere dello Sport. Главный кандидат на его замену в клубе – Антонио Конте, который вскоре будет уволен из "Тоттенхэма".

Моуриньо справляется с работой в "Роме". Клуб идет на пятом месте в Серии А с 47-ю очками после 27 туров и имеет все шансы попать в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Вероятно, Моуриньо может уйти на повышение. Вакантное место может появится в "ПСЖ".