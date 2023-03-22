Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте – фаворит на пост главного тренера Ромы на случай ухода Моуриньо
Обратно в Серию А
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее Жозе Муориньо в "Роме" неопределено, сообщает Corriere dello Sport. Главный кандидат на его замену в клубе – Антонио Конте, который вскоре будет уволен из "Тоттенхэма".
Моуриньо справляется с работой в "Роме". Клуб идет на пятом месте в Серии А с 47-ю очками после 27 туров и имеет все шансы попать в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Вероятно, Моуриньо может уйти на повышение. Вакантное место может появится в "ПСЖ".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:romapress.net
Популярное сейчас
- Названо количество жертв и пострадавших после попадания ракеты РФ в многоэтажку в Запорожье
- Усик и Фьюри свернули переговоры по бою
- Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
- Додо: Сейчас я возвращаюсь к своему футболу, в который играл в Шахтере
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
Новости по теме
- 02:25 Зарубежные 121-миллионный рекорд Челси, Жоржиньо в Арсенале, Забарный в Борнмуте. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 15:04 Зарубежные Наполи ищет себе конкурентов в Италии, пока МЮ прессингом душит весь Лондон. Аудиомнение #173
- 12:53 Зарубежные Бурлит от вершин до подвала. Итоги седьмого тура Серии А
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн