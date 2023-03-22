  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. У Наполи самый дорогой состав в Серии А. Ювентус – четвертый
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Наполи самый дорогой состав в Серии А. Ювентус – четвертый

Италия
(1 голосов)

Не все команды с дорогими составами есть в топ-10 Серии А

У Наполи самый дорогой состав в Серии А. Ювентус – четвертый

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Transfermarkt опубликовал 10 самых дорогих составов Серии А. Первое место за "Наполи" – состав "неаполитанцев" оценивается в 629 миллионов евро.

Примечательно, что три самых дорогих состава из пяти подешевели – в цене упали команды "Милана", "Интера" и "Ювентуса" на 24, 22 и 22 миллиона евро соответственно

Полный топ выглядит следующим образом:

  1. "Наполи" – 629 миллионов евро, 1 место в Серии А.
  2. "Милан" – 547 миллионов евро, 4 место в Серии А.
  3. "Интер" – 534 миллиона евро, 3 место в Серии А.
  4. "Ювентус" – 421 миллион евро, 7 место в Серии А (сняли 15 очков).
  5. "Аталанта" – 330 миллионов евро, 6 место в Серии А.
  6. "Рома" – 317 миллионов евро, 5 место в Серии А.
  7. "Лацио" – 275 миллионов евро, 2 место в Серии А.
  8. "Фиорентина" – 236 миллионов евро, 9 место в Серии А.
  9. "Сассуоло" – 171 миллионов евро, 12 место в Серии А.
  10. "Торино" – 170 миллионов евро, 11 место в Серии А.

Примечательно, что в топ-10 Серии А нет "Торино" и "Сассуоло". Вместо них "Удинезе" и "Болонья".

По теме
yellow-arrow
Конте – фаворит на пост главного тренера Ромы на случай ухода Моуриньо
yellow-arrow
Леау хочет на 1,5 миллиона евро в год больше, чем предлагает Милан
yellow-arrow
Астон Вилла рассматривает вариант подписания Лукаку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Серия А Наполи (Неаполь) transfermarkt
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде