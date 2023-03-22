У Наполи самый дорогой состав в Серии А. Ювентус – четвертый

Transfermarkt опубликовал 10 самых дорогих составов Серии А. Первое место за "Наполи" – состав "неаполитанцев" оценивается в 629 миллионов евро.

Примечательно, что три самых дорогих состава из пяти подешевели – в цене упали команды "Милана", "Интера" и "Ювентуса" на 24, 22 и 22 миллиона евро соответственно

Полный топ выглядит следующим образом:

"Наполи" – 629 миллионов евро, 1 место в Серии А. "Милан" – 547 миллионов евро, 4 место в Серии А. "Интер" – 534 миллиона евро, 3 место в Серии А. "Ювентус" – 421 миллион евро, 7 место в Серии А (сняли 15 очков). "Аталанта" – 330 миллионов евро, 6 место в Серии А. "Рома" – 317 миллионов евро, 5 место в Серии А. "Лацио" – 275 миллионов евро, 2 место в Серии А. "Фиорентина" – 236 миллионов евро, 9 место в Серии А. "Сассуоло" – 171 миллионов евро, 12 место в Серии А. "Торино" – 170 миллионов евро, 11 место в Серии А.

Примечательно, что в топ-10 Серии А нет "Торино" и "Сассуоло". Вместо них "Удинезе" и "Болонья".