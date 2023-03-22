Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Наполи самый дорогой состав в Серии А. Ювентус – четвертый
Не все команды с дорогими составами есть в топ-10 Серии А
Getty Images / Global Images Ukraine
Transfermarkt опубликовал 10 самых дорогих составов Серии А. Первое место за "Наполи" – состав "неаполитанцев" оценивается в 629 миллионов евро.
Примечательно, что три самых дорогих состава из пяти подешевели – в цене упали команды "Милана", "Интера" и "Ювентуса" на 24, 22 и 22 миллиона евро соответственно
Полный топ выглядит следующим образом:
- "Наполи" – 629 миллионов евро, 1 место в Серии А.
- "Милан" – 547 миллионов евро, 4 место в Серии А.
- "Интер" – 534 миллиона евро, 3 место в Серии А.
- "Ювентус" – 421 миллион евро, 7 место в Серии А (сняли 15 очков).
- "Аталанта" – 330 миллионов евро, 6 место в Серии А.
- "Рома" – 317 миллионов евро, 5 место в Серии А.
- "Лацио" – 275 миллионов евро, 2 место в Серии А.
- "Фиорентина" – 236 миллионов евро, 9 место в Серии А.
- "Сассуоло" – 171 миллионов евро, 12 место в Серии А.
- "Торино" – 170 миллионов евро, 11 место в Серии А.
Примечательно, что в топ-10 Серии А нет "Торино" и "Сассуоло". Вместо них "Удинезе" и "Болонья".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Названо количество жертв и пострадавших после попадания ракеты РФ в многоэтажку в Запорожье
- Суркис резко ответил на слухи о переговорах Луческу с клубом Лиги 1
- Уже определились. Источник назвал нового главного тренера Руха
- Серия А. Интер - Ювентус 0:1. Победа с двух рук?
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн