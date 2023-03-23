Клоун, джентльмен, победитель, революционер, ментор. Джанлука Виалли связывал противоположности

Символичнее не бывает. Первый матч после кончины Джанлуки Виалли его сборная Италии проведет против его Англии. Страны, в которой сумел стать своим, прожил последние 25 лет жизни и похоронен. Он сумел объединить футбол стран, которые считали противоположностями. Он, "английский джентльмен, сделанный в Италии", как написал английско-итальянский журналист Джеймс Хорнкасл.

Просто игрок

Сын крупного бизнесмена вырос в старинном замке на 60 комнат и не нуждался ни в чем. Не нуждался и в Генуе, где каждый день его ожидала комната в элитном ресторане с лучшими друзьями, едой, сигаретами, выпивкой и женщинами. И ему прощали все. Главный тренер "Сампдории" Вуядин Бошков говорил: "Делай, что хочешь, только чтобы я тебя не поймал". "Дядя Вуя" и не пытался ловить.

Часто с дикими прическами, с кашмировыми футболками, кольцами, куртками в стиле летчиков, Джанлука всегда вызывал ажиотаж, легенды и слухи. А, когда начал лысеть, сбрил все, заявив: "Мои волосы предали меня, и я решил их убить". "Секрет моей физической формы? Плавание, велосипед, бег и как можно больше секса. Единственная проблема - плохо для спины".

"Футбол - это не война. Это просто игра, в которую ты играешь с друзьями".

Каждое лето приходили предложения от "Милана", "Ювентуса", даже "Реала". Но он не хотел уходить. "Там смотрят лишь на результат. А я хочу прежде всего быть человеком. В Генуе я чувствую себя таким, и "Сампдория" - большая семья". В итоге там Лука (так его все называли) провел восемь лет, в родном "Кремонезе" до этого - четыре, также не спеша уходить.

В Кремоне, родном городе Антонио Страдивари, его также называли Страдивиалли. А в Генуе - ДжанДука, то есть герцог.

Он дурачился вовсю. Однажды Грэм Сунесс сбросил его в озеро. В ответ Лука забросил ему перец в трусы, крем в обувь и порезал штаны. Арриго Сакки он испортил дорогой костюм пармезаном. Возникла байка о том, что именно за это его выгнали из сборной. И о том, что Виалли в раздевалке в "Ювентусе" вешал фото Сакки и метал в него иглы для мотивации перед матчами.

Когда ему надоели тренировки "морпеха" Джампьеро Вентроне, запер его в складском помещении и вызвал полицию, заявив, что на него напал опасный маньяк.

С Сакки у него не складывалось вообще. Он жаловался на слишком жесткие дисциплинарные требования тренера вплоть до не класть локти на стол во время обеда. Говорил, что Арриго неприятен как человек и, к тому же, требует слишком заумный зажатый в рамки футбол. "Я люблю импровизацию, свободу". Критиковал и главу Федерации Антонио Маттарезе: "Он должен понять, что он не Папа Римский".

В итоге Сакки и Маттарезе заявили, что игроки не хотят Виалли в сборной и так завершили его карьеру там.

Лука вообще за словом в карман не лез. О предшественнике Сакки Адзельо Вичини говорил: "У нас не было игры на Чемпионате Мира-1990. Лишь физическая выносливость и индивидуальные действия. Мы не наслаждаемся игрой, а много бегаем. Так хочет тренер. Он также хотел, чтобы я играл в полузащите, чтобы принес себя в жертву. Я принес, потеряв настрой и темп, в то время, как другие играли, где хотели".

На том домашнем Мундиале Италия ставила лишь одну цель - победу. И Виалли должен был быть лидером сборной. Но он начал турнир с повреждением, также не реализовал пенальти. Вичини решил выпустить вместо него Тото Скиллачи - и тот мгновенно стал героем турнира. Лишь в полуфинале Джанлука вернулся, ассистировал Скиллачи, но был заменен, а без него Италия проиграла серию пенальти.

Победитель и революционер

При этом он вовсе не был просто лентяем и клоуном. На поле он работал бешено. Постоянно двигался, отходил назад в поисках мяча. Как говорил журналист Стефан Касевич, если бы тогда были тепловые карты игроков, его сжигали бы и зашкаливали. А затем выдавал ассист Роберто Манчини или пробивал. С обеих ног. Причем часто искал виртуозный удар. Слета, через себя ножницами, головой в падении.

В "Сампдории" его и друга детства Манчини называли "Голевыми близнецами". Эту дружбу они пронесли через всю жизнь. Не раз называя друг друга братьями. А Сунесс говорил: "С Виалли достаточно провести 10-15 минут, и ты полюбишь его на всю жизнь".

Во второй половине 80-х и начале 90-х они бросали вызов лучшей Серии А, да и лучшей лиге в истории футбола. Которую тогда вели иностранцы. Платини, Бонек, Марадона, Карека, Гуллит, Райкард, Ван Бастен, Клинсманн, Маттеус, Бреме, Феллер. Нейтральные болельщики поддерживали именно "близнецов". Итальянцев и андердогов. Легионеры Алексей Михайличенко, Тониньо Серезо были на вторых ролях.

Три Кубка Италии, Суперкубок, Кубок Кубков. Ну и, разумеется, Скудетто-1991 (Лука тогда стал лучшим бомбардиром лиги) и финал Кубка Чемпионов-1992, проигранный "Барселоне" на "Уэмбли" в дополнительное время. Победу на Евро на "Уэмбли" в 2021-ом году он и Манчини считали реваншем за 1992-ой, к которому шли столько лет. Джанлука даже не мог смотреть серию пенальти в финале, отвернулся.

Он умел отвечать ударом на удар. После неудачи на ЧМ-1990 сразу же взял Скудетто, после двух слабых лет в "Ювентусе", когда чувствовал себя потерянным и даже просил нового главного тренера отпустить его назад в "Сампдорию" (Марчелло Липпи сказал, что он сошел с ума), привел туринцев к первому Скудетто за девять лет и к победе в Лиге Чемпионов. Последней для клуба до сих пор.

Виалли был капитаном той команды, лучшим бомбардиром, приближенным Липпи. Даже помогал ему психологически. Они договаривались, что Марчелло поорет на него на тренировках, и это укрепляло авторитет тренера в глазах остальных. Даже легендарный президент Джанни Аньелли любил разговаривать с ним (хотя ночной птице Луке не нравилось, что звонит по утрам).

В Англии он стал первопроходцем к открытию лиги. В 90-х АПЛ варилась в собственном соку, не смотрела на Европу, не очень желала брать легионеров не из Британии и Скандинавии. Потому и вылетала из Еврокубков от "Гетеборга", "Ротора", "Торпедо", "Легии". Сам Виалли признавал, что в "Челси" организация была на уровне третьего итальянского дивизиона, что шокировало его.

Он и Рууд Гуллит взялись за дело, говоря о "сексуальном футболе". Начали приводить легионеров, работать профессионально. Затем Гуллита уволили, и Виалли стал играющим тренером. Там он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, Кубок Лиги, Кубок Кубков и Суперкубок Европы. А главное - наслаждался жизнью. "Здесь я могу пойти в супермаркет или кино без помех".

"В Италии всегда хотят результат, красивый футбол не нужен. В Англии, если ты выложился на сто процентов, тебя не осудят за поражение. В Италии думают о футболе 24 часа в сутки, причем о тактике, как о шахматах. В Англии после тренировки едут домой. В Англии победа приносит радость. В Италии - лишь облегчение. Там игроки выглядят уставшими еще до начала матча из-за давления".

Тренерское итальянское нашествие в АПЛ - Клаудио Раньери, Роберто Ди Маттео, Манчини, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Маурицио Сарри, Роберто Де Дзерби - началось с него.

Ментор

Затем за год в "Уотфорде" он потерял интерес к тренерской работе. И стал экспертом по Серии А на английском ТВ. Поражая своей эрудированностью, подготовленностью. Рассказывали, что он всегда являлся на эфир со стопкой бумаг с информацией. Занялся бизнесом, благотворительностью. Написал книгу о различии футбола Италии и Англии. Женился на англичанке, воспитал двух дочерей.

В 2019-ом году, уже когда был болен, Манчини позвал его в сборную Италии в качестве главы делегации. Из жалости? Лука доказал свою полезность. Новый тренерский штаб после первого невыхода на Чемпионат Мира за 58 лет начал новый проект Team Italia, пытаясь наладить в сборной клубную работу. С остеопатами, диетологами, психологами, аналитиками, постоянным контактом с игроками.

За контакты отвечал Лука, став их ментором. И его роль в построении команды невозможно переоценить. Просто процитирую игроков. Сальваторе Сиригу: "Он казался политическим назначением, но стал еще одним партнером по команде, старшим братом, с которым мы можем поговорить обо всем". Федерико Кьеза: "Он был будто еще одним игроком, будто был прямо на поле с нами во время матчей".

Федерико Бернардески: "Когда он говорил, все молчали. У него был этот талант, и он сумел передать нам так много". Алессандро Флоренци: "Он показал нам, как жить". Джорджо Кьеллини: "Он всегда находил правильные слова и дотрагивался до твоего сердца. Он приносил свое здоровье в жертву сборной. Даже не мог праздновать с нами победу на Евро, потому что уехал на лечение. Он очень старался не покинуть нас раньше".

"Гордость, лояльность, чувство принадлежности, скромность - принципы сборной постоянны. Игроки понимают, что, раз надев ее футболку, переходят в другой статус навсегда и налагают на себя определенные обязательства, правила поведения", - говорил Лука.

"В будущем я хочу быть президентом клуба. Хочу создать правильную культуру, чтобы игроки росли как люди. Чтобы болельщиков считали не клиентами, а партнерами. Возможно, я идеалист и наивен, но я верю в это".

Он долго не рассказывал о болезни. Надевал свитер под костюм, чтобы не видели, как он похудел. "Я не хотел, чтобы меня жалели. Меня всегда воспринимали как жесткого и решительного парня. Если бы я рассказал, люди захотели бы говорить со мной. Но мне нужно было время для себя, для разговоров с собой".

"В болезни есть и кое-что положительное. Она может научить тебя многому о себе и о том, насколько поверхностно мы все живем. 20 процентов зависят от событий и 80 - от того, как мы их воспринимаем. Я не воспринимаю рак как врага, а как попутчика, с которым нужно ехать. Надеюсь, что я ему надоем и он уйдет".

"Я не лгал лишь своим детям. Ни о чем. Ложью ты не защитишь их. Они подумают, что ты не доверяешь им. А если ты не доверяешь, как они могут доверять самим себе?!"

В 2020-ом попутчик и вправду ушел. Правда, лишь на время. Впрочем, наследие Виалли не уйдет никогда.

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