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Фиорентина не отпустила экс-фулбека Шахтера в Бразилию

Италия
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Бразильский клуб хотел арендовать Додо

Фиорентина не отпустила экс-фулбека Шахтера в Бразилию

Фото: Instagram

Новина українською

В последние пару недель "Фламенго" пытался договориться с "Фиорентиной" о переходе правого защитника Додо, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Torcedores.com.

По информации источника, бразильский клуб хотел арендовать футболиста с правом выкупа, но "фиолетовые" ответили отказом на предложенный формат сделки. "Фиорентина" готова была отпустить бразильца только на условиях полноценного трансфера. Итальянский клуб хотел выручить за своего игрока не менее чем 20 миллионов евро.

Поскольку такая сумма была непосильной для "Фламенго", переговоры были прекращены.

Напомним, что в Украине Додо известен по выступлениям за донецкий "Шахтер".

Читайте такжеДодо: Сейчас я возвращаюсь к своему футболу, в который играл в Шахтере
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В статье: Фиорентина (Флоренция) Додо Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Tuttomercatoweb

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