Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиорентина не отпустила экс-фулбека Шахтера в Бразилию
Бразильский клуб хотел арендовать Додо
Фото: Instagram
В последние пару недель "Фламенго" пытался договориться с "Фиорентиной" о переходе правого защитника Додо, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Torcedores.com.
По информации источника, бразильский клуб хотел арендовать футболиста с правом выкупа, но "фиолетовые" ответили отказом на предложенный формат сделки. "Фиорентина" готова была отпустить бразильца только на условиях полноценного трансфера. Итальянский клуб хотел выручить за своего игрока не менее чем 20 миллионов евро.
Поскольку такая сумма была непосильной для "Фламенго", переговоры были прекращены.
Напомним, что в Украине Додо известен по выступлениям за донецкий "Шахтер".
Популярное сейчас
- Озил ушёл на пенсию, Франция рискует потерей лидера, а Атлетико – Феликса. Главные новости за 22 марта
- Игроки пяти клубов УПЛ вызваны в сборные четырех конфедераций
- Румыния заявляет, что УЕФА не давал разрешения на показ флага "Великой Венгрии" с частью чужих стран
- Додо: Сейчас я возвращаюсь к своему футболу, в который играл в Шахтере
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО