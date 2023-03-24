Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду в 2021-м подписал с Ювентусом тайное соглашение на 20 миллионов евро
Пока не сообщается, что игроку что-то грозит
Фото - ФК Аль-Наср / автор невідомий
Криштиану Роналду поставил подпись под тайным соглашением с "Ювентусом" на 19,9 миллионов евро весной 2021-го. Он соглашался пойти на снижение зарплаты из-за коронавируса, чтобы потом неофициально получить деньги.
Считается, что клуб так и не выплатил португальцу эти деньги. В рамках расследования о финансовых махинациях "Ювентуса" изучили переписку клубного руководства, где предположительно нашли переговоры о тайном соглашении.
20 апреля 2021 года тогдашний главный юридический консультант клуба Габасио написал: "Первый, готовый подписать, – это Криштиану". Три дня спустя, 23 апреля 2021 года, спортивный секретарь Морганти отправляет два сообщения в группе с Габазио и Керубини. Первое в 13:42: "Криштиану подписал". А через минуту (13:43) Морганти еще добавляет: "У него есть копии всех документов". В 13:44 спортивный директор Керубини ответил: "Хорошо!".
Напомним, что с "Ювентуса" уже сняли 15 очков за финансовые махинации. Считается, что клуб манипулировал трансферной стоимостью футболистов и скрывал реальные суммы трансферов. Незадолго до этого руководство клуба во главе с Аньелли и Недведом подало в отставку.
Популярное сейчас
- Украина U21 - Дания U21: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Леоненко: Зинченко просто везучий. Он точно платит за статьи о себе в Украине
- Месси забил 800-й гол в карьере - в матче Аргентины со штрафного. ВИДЕО
- Додо: Сейчас я возвращаюсь к своему футболу, в который играл в Шахтере
- Дани Алвеш написал письмо жене, которая бросила его после обвинений в изнасиловании
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
Новости по теме
- 13:24 Зарубежные Тренирует клуб без стадиона и базы, но построил лучшую в Турции атаку. Как дела у Андреа Пирло
- 15:51 Зарубежные Чупо-Мотинг и еще семь футболистов, огорчивших бывшую команду в плей-офф ЛЧ
- 07:03 Зарубежные Милан играет как аутсайдер, третье начало сезона Ювентуса. Итоги 21-го тура Серии А