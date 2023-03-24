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Роналду в 2021-м подписал с Ювентусом тайное соглашение на 20 миллионов евро

Италия
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Роналду в 2021-м подписал с Ювентусом тайное соглашение на 20 миллионов евро

Фото - ФК Аль-Наср / автор невідомий

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Криштиану Роналду поставил подпись под тайным соглашением с "Ювентусом" на 19,9 миллионов евро весной 2021-го. Он соглашался пойти на снижение зарплаты из-за коронавируса, чтобы потом неофициально получить деньги.

Считается, что клуб так и не выплатил португальцу эти деньги. В рамках расследования о финансовых махинациях "Ювентуса" изучили переписку клубного руководства, где предположительно нашли переговоры о тайном соглашении.

20 апреля 2021 года тогдашний главный юридический консультант клуба Габасио написал: "Первый, готовый подписать, – это Криштиану". Три дня спустя, 23 апреля 2021 года, спортивный секретарь Морганти отправляет два сообщения в группе с Габазио и Керубини. Первое в 13:42: "Криштиану подписал". А через минуту (13:43) Морганти еще добавляет: "У него есть копии всех документов". В 13:44 спортивный директор Керубини ответил: "Хорошо!".

Напомним, что с "Ювентуса" уже сняли 15 очков за финансовые махинации. Считается, что клуб манипулировал трансферной стоимостью футболистов и скрывал реальные суммы трансферов. Незадолго до этого руководство клуба во главе с Аньелли и Недведом подало в отставку.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Источник:
gazzetta.it

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