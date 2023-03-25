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Бывший наставник Шахтера может возглавить Интер

Италия
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Роберто Де Дзерби близок к возвращению в Италию

Бывший наставник Шахтера может возглавить Интер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Итальянский наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который известен по своей работе в донецком "Шахтере", может продолжить свою тренерскую деятельность на родине.

Интерес к сотрудничеству с Де Дзерби проявляет миланский "Интер", руководство которого оценивает варианты и подыскивает потенциальную замену для Симоне Индзаги. Об этом сообщает издание Blasting News.

По информации источника, итальянский специалист Де Дзерби сейчас называется приоритетной кандидатурой для миланского клуба.

Стоит отметить, что "Интер" идет на третей строчке национального первенства, имея в своем активе 50 очков после 27 сыгранных матчей.

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В статье: Интер (Италия) Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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