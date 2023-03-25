Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший наставник Шахтера может возглавить Интер
Роберто Де Дзерби близок к возвращению в Италию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби, который известен по своей работе в донецком "Шахтере", может продолжить свою тренерскую деятельность на родине.
Интерес к сотрудничеству с Де Дзерби проявляет миланский "Интер", руководство которого оценивает варианты и подыскивает потенциальную замену для Симоне Индзаги. Об этом сообщает издание Blasting News.
По информации источника, итальянский специалист Де Дзерби сейчас называется приоритетной кандидатурой для миланского клуба.
Стоит отметить, что "Интер" идет на третей строчке национального первенства, имея в своем активе 50 очков после 27 сыгранных матчей.
Популярное сейчас
- Малиновский под вопросом или кого Ротань выпустит в Англию. Влог Роберто Моралеса
- Дебют Петракова во главе Армении и матч Англия - Украина. Расписание футбола на 25 - 26 марта
- Провал имени Сантуш. Чехия – Польша 3:1. Видео голов и обзор матча
- Без команды, Италии и Виалли. Чемпион Европы начинает защиту титула обеспокоенным
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО