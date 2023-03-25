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Наполи собирается продлить контракт со Спаллетти

Италия
(1 голосов)

Закономерные действия от неаполитанцев

Наполи собирается продлить контракт со Спаллетти

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский "Наполи" может продлить контракт с главным тренером Лучано Спаллетти. Текущая сделка завершается через несколько месяцев.

В клубе планируют предложить коучу новое соглашение до 2025 года с зарплатой около 4 миллионов евро в сезон и бонусы. По действующему контракту, который завершается этим летом, специалист зарабатывает около 2,8 млн евро.

После 27 туров "Наполи" лидирует в Серии А с 19-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В 1/4 фиинала Лиги чемпионов команда Спаллетти сыграет против "Милана".

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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