Наполи собирается продлить контракт со Спаллетти

Итальянский "Наполи" может продлить контракт с главным тренером Лучано Спаллетти. Текущая сделка завершается через несколько месяцев.

В клубе планируют предложить коучу новое соглашение до 2025 года с зарплатой около 4 миллионов евро в сезон и бонусы. По действующему контракту, который завершается этим летом, специалист зарабатывает около 2,8 млн евро.

После 27 туров "Наполи" лидирует в Серии А с 19-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В 1/4 фиинала Лиги чемпионов команда Спаллетти сыграет против "Милана".