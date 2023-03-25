Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи собирается продлить контракт со Спаллетти
Закономерные действия от неаполитанцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Наполи" может продлить контракт с главным тренером Лучано Спаллетти. Текущая сделка завершается через несколько месяцев.
В клубе планируют предложить коучу новое соглашение до 2025 года с зарплатой около 4 миллионов евро в сезон и бонусы. По действующему контракту, который завершается этим летом, специалист зарабатывает около 2,8 млн евро.
После 27 туров "Наполи" лидирует в Серии А с 19-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В 1/4 фиинала Лиги чемпионов команда Спаллетти сыграет против "Милана".
Популярное сейчас
- Англия - Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
- Дебют Петракова во главе Армении и матч Англия - Украина. Расписание футбола на 25 - 26 марта
- ВСУ сбили очередной российский вертолет, ракетные войска поразили 2 пункта управления
- Звезда Ювентуса может покинуть клуб
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Красотка дня. Соблазнительная испанская певица, которая фанатеет от Барселоны. ФОТО