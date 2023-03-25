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Рома собирается продолжить контракт с голландским полузащитником
Он долго не играл из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" рассчитывает продлить аренду полузащитника "ПСЖ" Джорджиньо Вейналдума еще на сезон. Об этом пишет журналист Даниэль Лонго.
На решение клуба не повлияла травма и долгое отсутствие 32-летнего футболиста. Они готовы дать ему шанс проявить себя в следующем сезоне, но не будут активировать полноценную опцию выкупа за 10 миллионов евро.
В текущем розыгрыше Серии А нидерландец провел всего 343 минуты. Действующий контракт Вейналдума с "ПСЖ" рассчитан до лета 2024-го.
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