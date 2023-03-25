Меньян – о новых правилах отражения пенальти: Скоро голкиперу скажут стоять к мячу спиной

Вратарь "Милана" и сборной Франции Майк Меньян прокомментировал новые правила IFAB относительно допустимых действий вратарей во время отражения 11-метровых ударов.

"Новые правила IFAB по пенальти в 2026 году: - вратари должны стоять спиной к мячу; - если голкипер отбивает – соперник получает свободный удар”, – написал Меньян.

Как известно, согласно новым правилам IFAB, голкиперам нельзя оттягивать момент пробития пенальти, а также запрещено касаться штанг и перекладин ворот.