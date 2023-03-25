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Меньян – о новых правилах отражения пенальти: Скоро голкиперу скажут стоять к мячу спиной

Италия
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(2 голосов)

Игрок считает, что вратари становятся все более ограниченными

Меньян – о новых правилах отражения пенальти: Скоро голкиперу скажут стоять к мячу спиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Милана" и сборной Франции Майк Меньян прокомментировал новые правила IFAB относительно допустимых действий вратарей во время отражения 11-метровых ударов.

"Новые правила IFAB по пенальти в 2026 году:

- вратари должны стоять спиной к мячу;

- если голкипер отбивает – соперник получает свободный удар”, – написал Меньян.

Как известно, согласно новым правилам IFAB, голкиперам нельзя оттягивать момент пробития пенальти, а также запрещено касаться штанг и перекладин ворот.

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В статье: пенальти Милан Майк Меньян
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Источник:
Твиттер Меньяна

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
25.03.2023 в 22:59
… можбыть шутка и не очень удалась, но этот дядька прав 100% - "пендаль" и без того это приговор …
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