Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Меньян – о новых правилах отражения пенальти: Скоро голкиперу скажут стоять к мячу спиной
Игрок считает, что вратари становятся все более ограниченными
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Милана" и сборной Франции Майк Меньян прокомментировал новые правила IFAB относительно допустимых действий вратарей во время отражения 11-метровых ударов.
"Новые правила IFAB по пенальти в 2026 году:
- вратари должны стоять спиной к мячу;
- если голкипер отбивает – соперник получает свободный удар”, – написал Меньян.
Как известно, согласно новым правилам IFAB, голкиперам нельзя оттягивать момент пробития пенальти, а также запрещено касаться штанг и перекладин ворот.
Популярное сейчас
- Джокер Ротаня, ментор Ярмоленко, травма Конопли, ставка на Сватка. Анонс матча Англия – Украина
- Дебют Петракова. Армения – Турция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Италия проиграла отборочный матч на Евро впервые за 49 лет
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Новости по теме
- 17:31 Зарубежные ФИФА назвала претендентов на награду лучшему голкиперу The Best: Мартинес, Буну, Куртуа и другие
- 10:58 Прогнозы на футбол Динамо Загреб - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 25.10.2022
- 00:28 Прогнозы на футбол Порту - Милан. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.10.2021