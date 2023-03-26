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Ибрагимович получил повреждение в стане сборной Швеции
Будем надеяться, что травма несерьезная
Фото: twitter.com/svenskfotboll
Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович накануне матча отбора
Отмечается, что сегодня 41-летний футболист тренировался индивидуально.
"У меня не было времени поговорить с медицинским штабом, сейчас нам нужно оценить состояние Златан", — сказал Андерссон.
Напомним, Ибрагимович только в феврале вернулся на поле после полугодового отсутствия из-за травмы колена.
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