Ибрагимович получил повреждение в стане сборной Швеции

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович накануне матча отбора Евро-2024 против Азербайджана получил повреждение. Об этом заявил главный тренер шведской команды Янне Андерссон.

Отмечается, что сегодня 41-летний футболист тренировался индивидуально.

"У меня не было времени поговорить с медицинским штабом, сейчас нам нужно оценить состояние Златан", — сказал Андерссон.

Напомним, Ибрагимович только в феврале вернулся на поле после полугодового отсутствия из-за травмы колена.