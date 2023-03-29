Определен лучший тренер месяца в Серии А

Наставник "Лацио" Маурицио Сарри признан лучшим тренером Серии А в марте.

В ходе первого месяца весны римский клуб выиграл два матча из трех. Римляне обыграли "Наполи", победили в римском дерби "Рому", а также сыграли вничью с "Болоньей" (0:0). Награда 64-летнему специалисту будет вручена перед матчем с "Ювентусом" 8 апреля.

"Лацио" занимает второе место в Серии А, отставание от "Наполи" 19 очков. В следующем туре подопечные Маурицио Сарри сыграют против "Монцы". Игра пройдет в ближайшее воскресенье, 2 апреля.