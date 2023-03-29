Моуриньо определился по поводу будещего в Роме

Жозе Моуриньо хочет остаться в "Роме" и доработать контракт, несмотря на интерес от топ-клубов. Его контракт с "римлянами" истекает летом 2024-го.

Сообщается, что отношения Моуриньо с владельцами "Ромы" Дэном и Райаном Фридкиными оптимальны и они намерены строить дальше проект, который начали в 2021-м году.

Ранее появлялись слухи, что разные клубы рассматривают Моуриньо в качестве главного тренера. Так португальца связывали с "ПСЖ", а до этого он отказался возглавить сборные Португалии и Бразилии.

С Моуриньо "Рома" завоевала свой первый международный трофей, победив в первом розыгрыше Лиге конференций.