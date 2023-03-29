Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо определился по поводу будещего в Роме
"Особенный" хочет доработать контракт
Getty Images / Global Images Ukraine
Жозе Моуриньо хочет остаться в "Роме" и доработать контракт, несмотря на интерес от топ-клубов. Его контракт с "римлянами" истекает летом 2024-го.
Сообщается, что отношения Моуриньо с владельцами "Ромы" Дэном и Райаном Фридкиными оптимальны и они намерены строить дальше проект, который начали в 2021-м году.
Ранее появлялись слухи, что разные клубы рассматривают Моуриньо в качестве главного тренера. Так португальца связывали с "ПСЖ", а до этого он отказался возглавить сборные Португалии и Бразилии.
С Моуриньо "Рома" завоевала свой первый международный трофей, победив в первом розыгрыше Лиге конференций.
Популярное сейчас
- Ребров: Много слухов обо мне и сборной. Я должен все это комментировать?
- Российская Федерация вывела на учения ядерные комплексы Ярс
- Главный секс-символ футбольной журналистики забеременела от неудачника киевского финала ЛЧ. ФОТО
- Бывший наставник Шахтера может возглавить Интер
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО