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Моуриньо определился по поводу будещего в Роме

Италия
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"Особенный" хочет доработать контракт

Моуриньо определился по поводу будещего в Роме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жозе Моуриньо хочет остаться в "Роме" и доработать контракт, несмотря на интерес от топ-клубов. Его контракт с "римлянами" истекает летом 2024-го.

Сообщается, что отношения Моуриньо с владельцами "Ромы" Дэном и Райаном Фридкиными оптимальны и они намерены строить дальше проект, который начали в 2021-м году.

Ранее появлялись слухи, что разные клубы рассматривают Моуриньо в качестве главного тренера. Так португальца связывали с "ПСЖ", а до этого он отказался возглавить сборные Португалии и Бразилии.

С Моуриньо "Рома" завоевала свой первый международный трофей, победив в первом розыгрыше Лиге конференций.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
romapress.net

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