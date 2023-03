Жиру в апреле подпишет новый контракт с Миланом. Известно сколько он будет получать

Нападающий "Милана" Ольве Жиру в апреле подпишет новый контракт, сообщает Фабрицио Романо. Текущее соглашение француза истекает в конце сезона.

Сообщается, что по новому контракту Жиру будет получать в клубе 3,8 миллиона евро в год + бонусы.

Скорее всего, соглашение будет рассчитано на 1 сезон.

В этом сезоне Жиру провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

Жиру в "Милане" с лета 2021-го. За два года в клубе он провел 72 матча, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

Olivier Giroud will sign new deal with AC Milan in April. Full agreement in place as expected after the World Cup, now the parties have agreed also on final clauses ????⚫️???????? #ACMilan



€3.8m salary net plus add-ons for the next season, per @SkySport. It will be completed soon. pic.twitter.com/KVQ05MeN7M