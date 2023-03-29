Жиру в апреле подпишет новый контракт с Миланом. Известно сколько он будет получать

Нападающий "Милана" Ольве Жиру в апреле подпишет новый контракт, сообщает Фабрицио Романо. Текущее соглашение француза истекает в конце сезона.

Сообщается, что по новому контракту Жиру будет получать в клубе 3,8 миллиона евро в год + бонусы.

Скорее всего, соглашение будет рассчитано на 1 сезон.

В этом сезоне Жиру провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

Жиру в "Милане" с лета 2021-го. За два года в клубе он провел 72 матча, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.