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Жиру в апреле подпишет новый контракт с Миланом. Известно сколько он будет получать

Италия
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Контракт нападающего истекает в конце сезона

Жиру в апреле подпишет новый контракт с Миланом. Известно сколько он будет получать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Ольве Жиру в апреле подпишет новый контракт, сообщает Фабрицио Романо. Текущее соглашение француза истекает в конце сезона.

Сообщается, что по новому контракту Жиру будет получать в клубе 3,8 миллиона евро в год + бонусы.

Скорее всего, соглашение будет рассчитано на 1 сезон.

В этом сезоне Жиру провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 миллиона евро.

Жиру в "Милане" с лета 2021-го. За два года в клубе он провел 72 матча, забил 26 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Оливье Жиру Милан
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