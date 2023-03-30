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Хвича – лучший игрок Серии А в марте. Грузин трижды за сезон признавался игроком месяца – это рекорд

Италия
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Полузащитник ставит рекорды уже в первом сезоне в Италии

Хвича – лучший игрок Серии А в марте. Грузин трижды за сезон признавался игроком месяца – это рекорд

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком марта в Серии А. До него никто не получал награду трижды за сезон.

Также Хвича первый, кто получает награду два месяца подряд. В прошлый раз Кварацхелия становился лучшим игроком месяца в феврале. Впервые грузин был признан лучшим игроком месяца в самом начале сезона – в августе.

В марте Хвича провел 3 матча, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Полузащитник обошел в голосовании своего напарника по "Наполи" защитника Ким Мин Чжэ, полузащитников "Сассуоло" и "Ювентуса" Армана Лорьянте и Адриена Рабьо, а также защитника "Удинезе" Дестини Удоджи.

Вручение награды состоится 2-го апреля, перед матчем с "Миланом".

Стоит отметить, что награда лучшему игроку месяца Серии А присуждается с сентября 2019-го. Первым обладателем стал Франк Рибери.

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В статье: Серия А Хвича Кварацхелия
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Источник:
legaseriea.it

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