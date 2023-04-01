Серия А. Аталанта продолжает погоню за Топ-4

Серия А. 28-й тур

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Аталанта" 1:3

Голы: Чофани 56 (пен.) - Де Роон 44, Бога 72, Лукман 90+3

"Кремонезе": Карнезекки, Айву, Бьянкетти, Лочошвили (Васкес 67), Пикель, Кастаньетти (Гильоне 80), Мейте (Буонаюто 80), Бенасси (Дессерс 74), Валери, Цаджу, Чофани (Гальдамес 67)

"Аталанта": Муссо, Толой (Демираль 80), Паломино, Скальвини, Дзаппакоста (Меле 66), Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич (Бога 46), Муриэль (Лукман 46), Сапата (Хойлунд 59)

Предупреждения: Лочошвили 21, Чофани 60, Бьянкетти 82 - Пашалич 39, Толой 54

"Аталанта" уже чуть ли не потеряла интерес к борьбе за Топ-4, выглядела выключенной. Набрала лишь одно очко в четырех матчах, забив в них лишь один мяч. Джан Пьеро Гасперини уже постоянно повторял о цели удержать шестое место, говорил об "Удинезе" и "Торино", не о "Милане" и "Лацио". Однако перед перерывом на матчи сборных удалось дожать в концовке "Эмполи", а сразу после него - победить последнюю команду лиги. И вот уже четвертое место близко.

В игровом плане "Богиня" вовсе не впечатлила. По ударам по воротам даже проиграла - 12:15. Во втором матче подряд Джан Пьеро Гасперини бросил в бой старую гвардию, оставив молодых лидеров в запасе. В частности, Хойлунда, забившего пять мячей в двух последних матчах за сборную Дании. И вновь получилось, что старая гвардия просто держала счет и грела места для лидеров, пока те не отдохнут, не выйдут и не решат судьбу матча. Но ведь вновь сработало.

В скучнейшем первом тайме хозяева даже выглядели поинтереснее. Тем не менее, забили гости. В раздевалку. "Старый гвардеец" Сапата прорвался по флангу, прострелил, Айву выбил недалеко, а Де Роон добил. Второй тайм начался рукой также "старика" Толоя. Чофани заработал этот пенальти своим ударом, Чофани и забил. Затем же в игру вступили три замены. Хойлунд прорвался справа, прострелил, и Бога легко замкнул. Бога отобрал, отдал Эдерсону, а тот - Лукману.

За минуту до третьего гола Буонаюто мог сравнять счет, когда сам убежал от двоих и пробивал с угла вратарской. Муссо четко прикрыл угол.

"Аталанта" сравнялась по очкам с четвертым местом. Разумеется, у всех ее конкурентов матч в запасе в 28-ом туре, но "Богиня" явно близка.