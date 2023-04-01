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Куадрадо достиг отметки в 300 матчей в составе Ювентуса
Хуан - ветеран туринского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 28-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" дома играет против "Вероны".
В стартовом составе "Зебр" на эту игру вышел Хуан Куадрадо. Этот матч стал для 34-летнего колумбийца 300-м в составе "Юве".
Хуан выступает в составе туринского клуба с 2015 года. Тогда "Ювентус" арендовал футболиста у лондонского "Челси". А в 2017 году "Юве" полноценно выкупил права на игрока у английского клуба.
В этом сезоне чемпионата Италии колумбийский защитник принял участие в 22 матчах, в которых записал на свой счет 1 гол и 3 ассиста.
Congrats on your 3️⃣0️⃣0️⃣th appearance in ⚪️⚫️, @Cuadrado! ???? pic.twitter.com/pnj0h22OLS— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) April 1, 2023
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