Куадрадо достиг отметки в 300 матчей в составе Ювентуса

В рамках 28-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" дома играет против "Вероны".

В стартовом составе "Зебр" на эту игру вышел Хуан Куадрадо. Этот матч стал для 34-летнего колумбийца 300-м в составе "Юве".

Хуан выступает в составе туринского клуба с 2015 года. Тогда "Ювентус" арендовал футболиста у лондонского "Челси". А в 2017 году "Юве" полноценно выкупил права на игрока у английского клуба.

В этом сезоне чемпионата Италии колумбийский защитник принял участие в 22 матчах, в которых записал на свой счет 1 гол и 3 ассиста.

Congrats on your 3️⃣0️⃣0️⃣th appearance in ⚪️⚫️, @Cuadrado! ???? pic.twitter.com/pnj0h22OLS