Пятая подряд победа синьоры. Видео гола и обзор матча Ювентус - Верона 1:0

"Ювентус" не изменяет себе и продолжает делать ставку на минимализм. Для подопечных Макса Аллегри это уже седьмая победа 1:0 только в 2023-м. На этот раз туринцы одолели идущую в зоне вылета "Верону". "Старая синьора" сделала еще один шаг ближе к зоне Лиги чемпионов, ведь "Интер" свой матч текущего тура проиграл.

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Кин 55