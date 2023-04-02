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Пятая подряд победа синьоры. Видео гола и обзор матча Ювентус - Верона 1:0

Италия
(1 голосов)

И снова в один мяч

Пятая подряд победа синьоры. Видео гола и обзор матча Ювентус - Верона 1:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" не изменяет себе и продолжает делать ставку на минимализм. Для подопечных Макса Аллегри это уже седьмая победа 1:0 только в 2023-м. На этот раз туринцы одолели идущую в зоне вылета "Верону". "Старая синьора" сделала еще один шаг ближе к зоне Лиги чемпионов, ведь "Интер" свой матч текущего тура проиграл.

Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Эллас Верона" 1:0
Гол: Кин 55

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В статье: Ювентус (Турин) Эллас Верона
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