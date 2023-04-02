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Коваленко в игре. Специя - Салернитана: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следим за украинцем
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник Виктор Коваленко только во второй раз выходит в стартовом составе "Специи". А в Серии А хавбек не играл в основе с октября. Для его команды это важный поединок, ведь в соперниках "Салернитана" - сосед по таблице и один из прямых конкурентов в борьбе за выживание. Тем более интересно будет увидеть, как себя проявит Виктор в такой игре.
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Чемпионат Италии 28-й тур
2 апреля. Начало в 16:00
"Специя" - "Салернитана"
Трансляция – MEGOGO
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