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Наполи – Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Битва очевидного лидера и действующего чемпиона Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
За следующие 17 дней "Наполи" и "Милан" сыграют трижды. Сегодня состоится первая дуэль между этими командами. Неаполитанцам можно сыграть на ровных ногах, ведь перед этим туром у них было 19 очков преимущества над вторым "Лацио". "Милан" уже четвертый, и ему очень нужны зачетные пункты. Это будет разминка перед поединками в Лиге чемпионов.
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Чемпионат Италии 28-й тур
2 апреля. Начало в 21:45
"Наполи" - "Милан"
Трансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Наполі - МіланСмотреть трансляцию
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