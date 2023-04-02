Наполи – Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

За следующие 17 дней "Наполи" и "Милан" сыграют трижды. Сегодня состоится первая дуэль между этими командами. Неаполитанцам можно сыграть на ровных ногах, ведь перед этим туром у них было 19 очков преимущества над вторым "Лацио". "Милан" уже четвертый, и ему очень нужны зачетные пункты. Это будет разминка перед поединками в Лиге чемпионов.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Италии 28-й тур

2 апреля. Начало в 21:45

"Наполи" - "Милан"

Трансляция – MEGOGO

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Наполі - Мілан Смотреть трансляцию