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Наполи – Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Битва очевидного лидера и действующего чемпиона Италии

Наполи – Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За следующие 17 дней "Наполи" и "Милан" сыграют трижды. Сегодня состоится первая дуэль между этими командами. Неаполитанцам можно сыграть на ровных ногах, ведь перед этим туром у них было 19 очков преимущества над вторым "Лацио". "Милан" уже четвертый, и ему очень нужны зачетные пункты. Это будет разминка перед поединками в Лиге чемпионов.

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Чемпионат Италии 28-й тур

2 апреля. Начало в 21:45

"Наполи" - "Милан"

Трансляция – MEGOGO

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Трансляція матчу Наполі - Мілан
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В статье: Наполи (Неаполь) Милан смотреть футбол онлайн
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