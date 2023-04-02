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Индзаги может покинуть Интер уже в ближайшее время - СМИ

Италия
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У тренера есть три матча для исправления ситуации

Индзаги может покинуть Интер уже в ближайшее время - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Руководство миланского "Интера" активно размышляет над вариантами смены главного тренера - Симоне Индзаги может остаться без работы уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание Fcinter1908 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, боссы миланского клуба дали тренеру три матча на исправления ситуации в чемпионате. Следующие матчи "Интер" проведет против "Ювентуса" (в Кубке Италии), "Салернитаны" (в чемпионате) и "Бенфики" (в 1/4 финала Лиги чемпионов).

Сообщается, что Решающими для руководства клуба будут результаты ЛЧ. Финансовые бонусы за участие в финале Лиги чемпионов фактически единственное, что может убедить правление "Интера" оставить Индзаги в следующем сезоне.

Напомним, "Интер" находиться на третей строчке чемпионата Италии, имея в своем активе 50 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги
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