Индзаги может покинуть Интер уже в ближайшее время - СМИ

Руководство миланского "Интера" активно размышляет над вариантами смены главного тренера - Симоне Индзаги может остаться без работы уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание Fcinter1908 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Как сообщает источник, боссы миланского клуба дали тренеру три матча на исправления ситуации в чемпионате. Следующие матчи "Интер" проведет против "Ювентуса" (в Кубке Италии), "Салернитаны" (в чемпионате) и "Бенфики" (в 1/4 финала Лиги чемпионов).

Сообщается, что Решающими для руководства клуба будут результаты ЛЧ. Финансовые бонусы за участие в финале Лиги чемпионов фактически единственное, что может убедить правление "Интера" оставить Индзаги в следующем сезоне.

Напомним, "Интер" находиться на третей строчке чемпионата Италии, имея в своем активе 50 турнирных пунктов после 28 сыгранных матчей.