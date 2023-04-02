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Милан продаст Тео Эрнандеса летом, если не выйдет в Лигу чемпионов - СМИ
Цена футболиста - 70-85 миллионов Евро.
Twitter Lega Serie A
"Милан" может вынужденно лишиться своего лидера Тео Эрнандеса, продав его в европейский топ-клуб уже этим летом. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Сообщается, что ценник на француза колеблется в районе 70-85 миллионов евро. Этим деньги могут существенно улучшить финансовое состояние миланского клуба.
Однако, как сообщает источник, руководство "Милана" будет рассматривать потенциальные предложения по Эрнандесу только в том случае, если клуб не сможет пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.
Также отмечается, что в списке интересов Милана по замене Эрнандеса находятся Алекс Гримальдо из "Бенфики" и Фабиано Паризи из "Эмполи".
После 27 туров "Милан" набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.
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