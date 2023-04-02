Серия А. Наполи - Милан 0:4. Сердце и ярость чемпиона

Серия А. 28-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Милан" 0:4

Голы: Леау 17, 59, Диас 25, Салемакерс 67

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус 81), Руи, Лоботка (Ндомбеле 68), Ангисса, Зелински (Элмас 68), Политано (Лосано 68), Симеоне (Распадори 77), Кварацхелия

"Милан": Маньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер (Бакайоко 85), Диас (Салемакерс 57), Крунич (Де Кетеларе 85), Леау (Ребич 74), Жиру (Ориги 74)

Предупреждения: Лоботка 40 - Жиру 35, Крунич 63

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Никогда не недооценивайте сердце чемпиона. Одно из моих любимейших выражений пришло из баскетбола, но относится к любому спорту. Завоевание чемпионского титула переводит в другой разряд, в другое состояние души, на другой уровень. Это уже говорил футболист и тренер Антонио Конте. Чемпиона, отведавшего вкус трофея, не так просто повалить. Особенно, когда он разозлен.

В Неаполе уже начинают планировать празднование Скудетто. Поразвешивали флаги с его знаком и надписью "3". А "Милан" в марте влетел в одни ворота "Фиорентине" и "Удинезе", не переиграл дома "Салернитану" и выглядел просто жалко. Разобранно. Чувствовал себя униженным. Его не пинал только ленивый, и на отчетный матч Стефано Пиоли настраивал команду как явного андердога. Но игроки прежде всего вспомнили, что они чемпионы.

Пиоли прежде всего удивил возвращением к тактической схеме 4-3-3, от которой отказался после провального января. Она вернула в стартовый состав капитана Калабрию, а Рафаэля Леау, не забивавшего с 14-го января, перевела из центра на любимый левый фланг. При этом на позиции "десятки" играл опорник Крунич, а на правом фланге - "десятка" Диас. Ко всему этому "Наполи" оказался не готов. Как оказался не готов и к ярости соперника.

Никак нельзя сказать, что лидер лиги не старался. По статистике он уверенно выиграл матч. Территориально доминировал. Создал момент с прострелом Зелински на Симеоне. Но дублер травмированного Осимхена пробил с десяти метров выше. А в целом "Милан" уверенно преодолевал прессинг с помощью смещений назад опорников Тонали и Крунича, и забрасывал вперед. Диас уже на первых минутах замыкал. Слабовато. Эрнандес пробивал в защитников.

В итоге Диас на правом фланге убрал финтом Лоботку, прорвался и отдал в прорыв Леау. Рафаэль подсек над вратарем. Затем комбинацию завершал прострелом слева опорник Беннасер. Жиру пробил в защитника, но Диас подхватил, убрал оппонента и забил. Впервые с августа 2019-го года "Наполи" пропустил два гола в первые 25 минут в матче лиги.

В концовке тайма команды обменялись плотными ударами, причем "Наполи" нанес два. Второй тайм гости начали выходом Жиру на вратаря (французу было непросто бить и он не попал), но хозяева продолжили штурмом. Казалось, вскоре Маньян пропустит. Но после неуклюжего сейва его подстраховал защитник, в другом эпизоде он отбил удар лицом. А затем Тонали собрал троих соперников в центре поля, выложил Леау, тот пофинтил и пробил в "девятку".

Леау в последние месяцы особенно смешивали с грязью. Не понимая, за что он требует новый контракт с огромной по итальянским меркам зарплатой. Он сам выглядел совершенно выключенным, безразличным. Но и его явно задело.

"Наполи" уже развалился. Салемакерс дважды проходил мимо троих. Однажды забил, однажды Мерет спас. А затем "Милан" прекратил издеваться, снизил обороты и просто докатывал матч до конца.

Худший матч "Наполи" за последние годы. Даже не припомнишь, за сколько лет. В лиге с разницей в четыре мяча он проигрывал в последний раз в 2007-ом. Гандикап над вторым местом 16 очков, но в преддверии матчей против того же "Милана" в Лиге Чемпионов знак тревожный. А чемпион выходит на третье место и надеется наконец-то найти игру, которая принесла ему Скудетто. Ему еще есть за что играть и бороться. И он умеет это делать.