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Пиоли – о 4:0 с Наполи: Этот результат не повлияет на матчи в Лиге чемпионов
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился эмоциями от победы над "Наполи" (4:0) в рамках 28-го тура Серии А.
"Я доволен победой, но это лишь первый шаг. Впереди в чемпионате еще 9 игр, которые нужно провести с таким же отношением к делу. Слишком много очков ускользнуло от нас.
Сегодняшний результат не повлияет на матчи в Лиге чемпионов, там совершенно другой турнир с другой атмосферой. Мы внимательно изучим эту игру и будем думать о следующей. Было важно победить и стать лидерами в борьбе за место в Лиге чемпионов.
Сегодняшняя игра вселяет уверенность, но в Лиге чемпионов будет двухматчевое противостояние. "Наполи" доставил нам проблем, но мы воспользовались его проблемами еще лучше. Будет тяжело, но надо будет играть с таким же отношением к делу. Многое еще можно улучшить. Только топ-клубам удается хорошо выступать и в чемпионате, и в ЛЧ. Возможно, именно из-за Лиги чемпионов мы не так ярко выступаем в Серии А", – считает Пиоли.
"Милан" встретится с "Наполи" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матчи состоятся 12 и 18 апреля.
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