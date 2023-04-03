Все еще чемпион. По следам 4:0 Милана в Неаполе

Впервые с 2019-го года "Наполи" пропустил два мяча в матче лиги до 25-ой минуты, впервые с 2018-го пропустил четыре мяча дома. Впервые с 2007-го проиграл в лиге с разницей в четыре или более на любом поле, впервые с 2000-го - дома. Впервые с 2015-го года кто-либо забивает в гостях у лидера лиги на тот момент четыре мяча. 0:4 от "Милана" в воскресенье - знаковый результат, который невозможно обойти вниманием.

Психология

"Наполи" уверенно лидирует в Серии А, уже подсчитали, что может обеспечить Скудетто даже в апреле. Он сейчас больше думает о Лиге Чемпионов, где впервые в четвертьфинале и считается фаворитом в своей половине сетки на выход в финал. Лига немного в тени.

В городе уже вовсю планируют празднества первого чемпионского титула за 33 года и третьего в истории, вплоть до путей следования кортежа и площадей с концертами. Муралы с игроками растут как на дрожжах. К этому матчу даже вывесили флаги с эмблемой Скудетто и цифрой "3". Отчетный матч СМИ по всей стране объявили церемонией передачи короны. В "Милане" все это видели и разозлились.

Не случайно авторы голов вчера целовали эмблему Скудетто на их футболках. Эмблему действующего чемпиона. Алексис Салемакерс заявил: "Мы хотели напомнить всем, что мы все еще чемпионы Италии и будем такими до окончания сезона. В последние месяцы люди забыли, кто мы, поскольку мы не играли хорошо". Рафаэль Леау: "Мы слыхали некоторые вещи, которые говорили люди за пределами Милана, и это придало нам больше сил, зарядило нас".

Португалец праздновал первый гол перед трибуной "Наполи", что разозлило наставника хозяев Лучано Спаллетти и привело к его ссоре с техническим директором "Милана" Паоло Мальдини.

Спаллетти пытался остудить подопечных и весь город до матча. "Флаги с символом Скудетто наполняют нас радостью, но это иллюзия. Мы рассказываем сказку, которая еще не написана. Лишь поверхностные люди говорят о будущем". Его не услыхали.

Точно не помогли "Наполи" его ультрас. Они протестовали против повышения цен на билеты и введения регистрации болельщиков. Потому не поддерживали команду, не принесли флаги и баннеры. Но если бы просто сидели тихо. А они дважды устраивали драки между собой. Часть стояли спиной к полю и лишь выкрикивали оскорбления в адрес президента клуба Аурелио Де Лаурентиса. Заставляя и соседей на трибуне прекратить поддержку команды.

Зарядили игроков "россонери" и собственные проблемы. 2023-й год, кроме выхода в 1/4 финала Лиги Чемпионов, для них ужасен. Вылет из Кубка, разгром в дерби в Суперкубке, лишь четыре победы в 12-ти матчах лиги до Неаполя, антирекордный январь с 18-ю пропущенными во всех турнирах. 0:3, 0:4, 2:5. Разобранная игра, потеря организованности и желания.

Казалось, что от команды-чемпиона не осталось и следа, и она близка к развалу. Она ощущала себя униженной. А ее творец Стефано Пиоли очень быстро прошел путь от "Pioli on fire" - любимой кричалки болельщиков - к #Pioliout. Более того, говорили, что летом клуб может покинуть вся верхушка - он, Генеральный директор Фурлани, технический Мальдини, спортивный Массара.

Все это разочарование, отчаяние, ненависть, ярость, унижение, все эти страхи, всю эту чемпионскую гордость "Милан" вчера выплеснул на поле в матче против лучшего раздражителя. Причем вовремя. Пиоли перед матчем заявил, что лучше бы команда вышла на поле на следующий день после провала против "Удинезе", но на самом деле ей лучше и вправду было получить две недели матчей сборных и собраться.

Позавчера Пиоли большей частью говорил не о матче, а оправдывался. Говоря, что мало кому после стольких лет провалов удаётся выиграть два чемпионата подряд, что команда всё ещё очень молода, что клуб - один из немногих с ясным проектом. При этом признал игру гораздо ниже своих стандартов в последние месяцы.

Он подбадривал команду тем, что никто не ожидал от нее Скудетто или четвертьфинала Лиги Чемпионов, как и теперь никто не ожидает выхода в Топ-4 лиги. То есть говорил как явный андердог. Похоже, такое соединение скромности с уязвленной чемпионской гордостью и помогло в Неаполе.

"Никогда не недооценивайте сердце чемпиона", - сказал в 1995-ом году тренер "Хьюстон Рокетс" из НБА Руди Томджанович после того, как его команду списали, но она разозлилась и вновь выиграла чемпионат. "Милан" не выиграет второй год подряд, но сердце чемпиона у него точно есть.

Тактика и техника

Разумеется, одних эмоций было бы недостаточно. В тактике и технике "россонери" также победили. Не впервые. Вчера они выиграли уже третий матч лиги подряд в Неаполе (чего, кстати, не было с 1951-го года), сразу перед этим там сыграв вничью. Дома три подряд проиграли, но с разницей в один мяч. В первом круге, вообще-то, по игре превзошли "везувиани" и уступили по наивности.

Спаллетти перед матчем предупреждал о стремительных контратаках соперника с вертикальными передачами. Так были забиты три первых гола. Заявлял, что из-за прессинга миланцев неаполитанцам придется играть быстрее, чем обычно, но им не позволили этого сделать.

Вчера Пиоли принял серию блестящих тактических решений. Он вернулся от тактической схемы 3-4-2-1 к 4-2-3-1, которая принесла Скудетто, но в январе сильно подводила. При этом в апреле-мае 2022-го баланс команды обеспечивал выход третьего опорника на позицию центрального атакующего полузащитника. Вчера такой также вышел. Причем Раде Крунич еще и помогал защитникам, опускаясь на одну линию с ними. Он был везде.

На правом фланге играл "десятка" Браим Диас. Такое уже пробовали против "Ювентуса" и "Тоттенхэма", и те две победы стали лучшими для "Милана" в сезоне. Разумеется, его тянуло в центр. Он создавал численное преимущество в нужные моменты. Он раскрутил на фланге Лоботку и бросил в прорыв Леау, также оказался в штрафной, подхватил отскок, убрал защитника и замкнул.

Леау не забивал с 14-го января, выглядел апатичным, флегматичным, будто не желающим играть. Вызывал ярость у болельщиков, непонимание, зачем нужно предлагать ему новый контракт на семь миллионов евро, которых ему еще и мало. Однако вчера он показал, что достоин любых денег. Играл как лучший игрок лиги предыдущего сезона, главный герой Скудетто. Как игрок, каких в мире мало.

Скорость его дриблинга заоблачна для любой обороны. А новая схема вернула на левый фланг, реально позволяя делать, что хочет, и использовать весь простор.

Нельзя не отметить также Сандро Тонали, выигрывавшего все единоборства и сделавшего третий гол прорывом между троих. Салемакерса, вышедшего на замену и также прорывавшегося к голу мимо троих. Симон Кьер долго сидел в запасе и даже открыто говорил, что обижен. Получил шанс из-за травмы Калулу и доказал, что не просто говорит.

Капитан Давиде Калабрия при 3-4-2-1 сидел в запасе, но вчера вышел и наглухо закрыл Хвичу Кварацхелию. Кстати, он сделал это и в первом круге. Исмаэль Беннасер получил задание преследовать как тень разыгрывающего "Наполи" Станисласа Лоботку, которого и Спаллетти, и СМИ сравнивают с Андресом Иньестой. Без словака неаполитанские линии остались перерезанными. А алжирец еще и на левом фланге поучаствовал во втором голе.

В целом Спаллетти давно говорит, что его команда не сильна в единоборствах, в жесткой борьбе. Вчера "Милан" заставил ее участвовать в единоборствах, в отборах и победил в них. При том, что по статистике ударов и владения мячом проиграл без вариантов.

Пиоли знал, когда нужно нажимать на правильные кнопки. Не случайно ведь он тренер единственной команды за последние три года, выигравшей пять матчей у лидеров лиги на момент встречи. У остальных в лучшем случае три.

Один матч

"Наполи" не должен впадать в отчаяние. Такая пощечина даже полезна для него. 12-го и 18-го апреля ожидают матчи против того же оппонента в Лиге Чемпионов. Там такой счет "Милану" пригодился бы больше, а теперь Спаллетти сделает выводы. И теперь его команда выйдет яростной, желающей доказать, что настоящий чемпион. Как доказывала в марте после первого поражения дома в сезоне в лиге - три победы с общим счетом 9:0.

Спаллетти заявляет, что вчера его команда очень хотела играть и победить, и как раз это ее и погубило. Поскольку "Милан" воспользовался постоянно открывавшимся пространством. Это можно исправить. Вчера не было лучшего бомбардира Серии А Виктора Осимхена. И, хотя оба тренера говорили, что его отсутствие не повлияет и что без него осенью "Наполи" выиграл семь матчей подряд, игрок крайне важный. Он вернётся.

В целом Леау все понимает, говоря, что ЛЧ - совсем другой турнир, а Салемакерс хочет поскорее забыть об этой победе и начать с нуля. Пиоли согласен с ними и вспоминает о том, как часто после сильных побед "Милан" сразу же засыпал и терпел неудачи.

Вполне возможно, "Наполи" завершит сезон с этим 0:4, Скудетто и Кубком Чемпионов, а "Милан" - с этим 4:0, но без трофеев и даже без места в Топ-4 Серии А.

Одно ясно - после такого матча следующие очные будут безумно жаркими и интересными.

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