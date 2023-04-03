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"Мы сыграли не на привычном уровне". Спаллети объяснил поражение от Милана
Неаполитанцы пропустили четыре безответных мяча
Фото: sscnapoli.it
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллети прокомментировал крупное поражение от "Милана" (0:4) в матче 28-го тура Серии А.
"Усталость могла повлиять на нас, многие игроки очень заботятся о своих национальных командах и отдают все силы. К тому же многое зависит от самих матчей, от перелетов. Футболисты возвращаются немного уставшими. Но и у "Милана" такая же ситуация.
Отчасти дело усталости, отчасти – в том, насколько хорошо сыграл "Милан". Мы же выступили не на привычном уровне. Нам чуть-чуть не повезло с паузой на игры сборных. Матиас Оливера вернулся с травмой, Осимхен – тоже.
Пока отношение к Лиге чемпионов изменилось, будут люди, которые начнут говорить, что это для нас жеребьевка неудачная. Кому-то казалось, что нам попал слабый соперник. Но это не так. У него был не лучший отрезок, но мы знаем, что Лига чемпионов все меняет. В подобных матчах сложно найти тех, кто не будет выкладываться. Надеюсь, после сегодняшней игры буду так думать не только я", - заявил Спаллетти.
"Наполи" и "Милан" сыграют между собой в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матчи состоятся 12 и 18 апреля.
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