"Мы сыграли не на привычном уровне". Спаллети объяснил поражение от Милана

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллети прокомментировал крупное поражение от "Милана" (0:4) в матче 28-го тура Серии А.

"Усталость могла повлиять на нас, многие игроки очень заботятся о своих национальных командах и отдают все силы. К тому же многое зависит от самих матчей, от перелетов. Футболисты возвращаются немного уставшими. Но и у "Милана" такая же ситуация.

Отчасти дело усталости, отчасти – в том, насколько хорошо сыграл "Милан". Мы же выступили не на привычном уровне. Нам чуть-чуть не повезло с паузой на игры сборных. Матиас Оливера вернулся с травмой, Осимхен – тоже.

Пока отношение к Лиге чемпионов изменилось, будут люди, которые начнут говорить, что это для нас жеребьевка неудачная. Кому-то казалось, что нам попал слабый соперник. Но это не так. У него был не лучший отрезок, но мы знаем, что Лига чемпионов все меняет. В подобных матчах сложно найти тех, кто не будет выкладываться. Надеюсь, после сегодняшней игры буду так думать не только я", - заявил Спаллетти.