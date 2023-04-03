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Интер контактировал с экс-тренером ПСЖ Почеттино - Источник
Симоне Индзаги, вероятно, покинет свой пост
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги, вероятно, покинет свой пост. Руководство клуба уже начали поиск альтернативы.
"Нерадзурри" не исключают вариант с возвращением Антонио Конте, который остался без работы после увольнения из "Тоттенхэма". Также итальянский клуб рассматривает варианты с приглашением Роберто Де Дзерби ("Брайтон") и Тиаго Мотта ("Болонья").
Более того, как сообщает fcinter1908.it со ссылкой на Gazzetta dello Sport, "Интер" обратил внимание на Маурисио Почеттино. Его последним клубом был "ПСЖ", который он кинул летом 2022 года. Отмечается, что клуб уже связывался с аргентинским специалистом.
Ранее была информация, что Индзаги могут уволить из "Интера", если команда не исправит ситуацию в ближайших матчах - против "Ювентуса" (в Кубке Италии), "Салернитаны" (в чемпионате) и "Бенфики" (в 1/4 финала Лиги чемпионов).
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