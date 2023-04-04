Такие разные миланские команды. Итоги 28-го тура Серии А

Кремонезе - Аталанта 1:3

Интер - Фиорентина 0:1

Ювентус - Эллас Верона 1:0

Болонья - Удинезе 3:0

Монца - Лацио 0:2

Специя - Салернитана 1:1

Рома - Сампдория 3:0

Наполи - Милан 0:4

Эмполи - Лечче 1:0

Сассуоло - Торино 1:1

Центральный матч 28-го тура с его ошеломляющим результатом мы уже подытожили . Здесь же подытожим остальные. Бледные, но полезные победы трех грандов над тремя командами из зоны вылета, укрепление "Лацио" на втором месте, продолжение падения "Интера" и подъёма "Фиорентины". А также потерю шансов лиги убежать от трех аутсайдеров.

"Интер" - "Фиорентина"

Десять поражений в первых 28-ми турах. Лишь у девяти команд в лиге больше. И ладно бы поражения. Но их стиль. "Интер" выглядит совершенно выключенным, разобранным, безыдейным. Слабым и не верящим в себя. Растренированным. Даже невозможно указать на конкретную игровую проблему. Просто не хочет играть, не хочет бороться. Играет по инерции.

Симоне Индзаги хотел предоставить отдых нескольким лидерам в преддверии матча Кубка Италии против "Ювентуса"? Хорошо. Но ведь они отдохнули больше тайма, а счёт на 53-ей минуте стал 0:1. Почему замены начались лишь на 63-ей? Он говорит о реализации, а так проблем не видит. Считает, что игроки отдают все силы. Лукаку и Белланова и вправду должны были забивать в упор, Мхитарян на выходе один-на-один. Но общее впечатление гнетущее.

Третье поражение "нерадзурри" в лиге подряд, четвертое в пяти последних матчах. И в прессе уже вовсю считают дни и условия до увольнения Индзаги, называют имена возможных преемников. А ультрас официально заявляют, что их терпение на исходе и они "будут считать всех ответственными и относиться к ним так, как они того заслуживают".

"Фиорентина"? Она побеждает "Интер" в лиге впервые после 11-ти очных матчей без побед. Винченцо Итальяно побеждает на "Сан Сиро" впервые в карьере, побеждает Индзаги впервые в карьере. В целом во всех турнирах против всех "фиалки" одерживают восьмую победу подряд. В течение месяца переигрывают обе миланские команды. Они вновь стали сильными, как в предыдущем сезоне, и теперь их успехи не должны удивлять.

Они хотели мстить за драматичные 3:4 в первом круге, опорник Роландо Мандрагора заявил, что хотят позиционировать себя как Топ-команда, а для этого нужны победы в гостях над грандами. "Интер" же ничего не хотел...

"Ювентус" и "Рома"

"Ювентус" играл дома против команды из зоны вылета. После победы в Дерби Италии, после 18-ти очков из 21-го возможного в лиге. Значит, можно поиграть раскрепощенно, порезвиться? Нет. "Бьянконери" отыграли согласно канонам Массимилиано Аллегри. Добыли десятый 1:0 в сезоне во всех турнирах, а игру хочется поскорее забыть. По ударам в створ они даже уступили - 2:3.

Арбитр Маттео Маркетти свистнул на перерыв на несколько секунд раньше окончания 45-ти минут. А Аллегри в ярости убежал в раздевалку ещё до финального свистка и после матча говорил, что после 1:0 команда должна была вести себя иначе, а не уныло докатывать до конца. Должна была пытаться забить второй и контролировать игру. Ещё ведь вратарю Щенсны пришлось поработать.

Из плюсов, кроме победы и "сухого" матча, продолжение прогресса молодёжи. Гатти, Барренечеа, Фаджоли, Кен играли с первых минут. Последний забил единственный гол. Аллегри говорил об этом, призывая все клубы отправить свою молодёжную команду играть в Серии С. Пока этого не сделал никто, кроме "Юве". И он пожинает плоды.

К "Роме", также игравшей дома против команды из зоны вылета, претензий меньше. Она играла после поражения в Римском дерби, после трех поражений в четырех последних турах лиги. Еще и без ведущего опорника Кристанте и ведущих защитников Ибаньеса и Манчини. Пришлось даже переходить на игру с двумя центральными впервые в сезоне и предоставлять дебют в лиге в "старте" Диего Льоренте. И, в конце концов, она забила трижды и не пропустила.

С другой стороны, забивать начала лишь после удаления в составе соперника, а до этого не выглядела лучше. Первый гол сделали два опорника, пенальти также заработал опорник. Жоржиньо Вейналдум после излечения от травмы начинает брать бразды правления в руки.

Жозе Моуриньо посчитал, что его команда и в первом тайме создала очень много, но признал, что до удаления на 52-ой минуте чувствовала себя разочарованной и лишь красная карточка изменила игру.

"Аталанта" и "Лацио"

"Аталанта" также играла против команды из зоны вылета. Которую ещё и не переиграла в первом круге. Также после непростого периода с одним очком в четырех матчах, который прервала победой в концовке над "Эмполи". В субботу она уступила по ударам по воротам, забила в раздевалку после бледного первого тайма, а победу добыла благодаря трем заменам - Хойлунда, Бога и Лукмана. И за минуту до третьего гола "Кремонезе" чуть не сравнял счет.

Джан Пьеро Гасперини повторил трюк во втором матче подряд. Вначале выпускает кризисных запасных ветеранов - Сапату, Муриэля, Пашалича, а потом против уставшего соперника бросает в бой молодых лидеров. Он признал проблемы в первом тайме, но ожидаемо заявил, что главное для него сейчас - три очка.

"Лацио", как и "Ювентус", играл после победы в дерби и после отличной серии. Ещё и не против аутсайдера, а в Монце, где местная команда выигрывала у "Юве" и не проигрывала "Интеру". С другой стороны, очки этому середняку не так нужны. Потому победа "лациале" среди грандов получилась наименее тяжелой в этом туре (кроме "Милана", разумеется).

Это не означает, что она была лёгкой. Два ранних гола в каждом из таймов - на добивании и с отличного прямого штрафного (Сергей Милинкович-Савич с 65-ю голами стал лучшим бомбардиром-легионером в истории клуба во всех турнирах), а затем активность "Монцы", работа вратаря "Лацио" Проведеля и каркаса его ворот. Тем не менее, победа добыта, оформлен 17-ый "сухой" матч в сезоне в лиге и шестой подряд.

Маурицио Сарри перед матчем говорил о потребности в скромности и избежании ошибок большей части сезона, когда сразу после больших побед над грандами сразу же терял очки на ровном месте. Такое с ним случалось в сезоне 2022/23 четырежды и не случилось в воскресенье лишь во второй раз. А после матча признал, что победы ему приносит прежде всего взрослость игроков и солидность в обороне.

Другие

Спурт "Ювентуса" немного остудил пыл остальных претендентов на седьмое место. Да они и ранее не отличались стабильностью. "Удинезе" в следующем же туре после уверенной победы над "Миланом" влетел в Болонье, та же "Болонья" выиграла после трех матчей подряд без побед. Отличился диким дальним ударом Пош - первый защитник в лигах Топ-5 с четырьмя голами в 2023-ем году. Форвард Барроу с голом и двумя ассистами.

"Сассуоло" отличался стабильностью. Одержал четыре победы подряд. Но слишком много потерял до этого. А в матче против "Торино" выиграл проигрышный по игре первый тайм, но во втором, более равном, пропустил. Сил на финальный штурм и на установление рекордной серии побед в Серии А в истории клуба не хватило. Ну а "Торо" наоборот - проиграл выигрышный первый тайм и затем забил лишь однажды.

В борьбе против вылета "Специя" могла убежать на расстояние восьми очков, а остальные - даже на двузначное. Но не получилось. 17-ая и 16-ая команды лиги в очном матче провалили по тайму, отыграли отлично по тайму, совместно трижды попали в каркас ворот, пропустили из-за глупых ошибок. Они не мертвы. "Салернитана" с четырьмя ничьими подряд, "Специя" в предыдущем домашнем матче переиграла "Интер". Но хотелось бы большего.

Хотя бы "Эмполи" удалось оправиться после восьми матчей подряд без побед. Теперь он уже не худшая команда лиги во втором круге. Матч против "Лечче" соответствовал уровню аутсайдеров, но все равно тосканцы выиграли его по ударам по воротам со счетом 14:5, в створ - 7:0. Победу они заслужили. А салентини пора просыпаться после уже пятого поражения подряд.

Виктор Коваленко появился в стартовом составе "Специи" впервые с 27-го января и во второй раз с десятого октября. Во многом благодаря повреждениям Агудело и Мальдини. Десять хороших минут в середине первого тайма его команда выдала во многом благодаря ему. Тогда он начал касаться мяча. Подавал угловые. Отдал пас налево, Гьяси навесил, и Шомуродов головой замкнул неточно. Сам украинец замкнул головой навес Гьяси, пусть и крайне неудачно.

В остальное же время первого тайма он боролся, отбирал мячи, фолил. Но совершенно выпадал из владения. Третий с конца в команде в тайме по передачам (14) и касаниям мяча (17). Что для опорника крайне слабо. Без него и с Агудело и Мальдини сразу после перерыва "Специя" кардинально преобразилась, нашла свой гол и два удара в каркас ворот.



Оценки - большей частью "5". Отмечали его выпадение из игры, слабое влияние на события на поле и совершенно логичную замену в перерыве. Некоторые, правда, поставили "5.5" за старание, борьбу (Corriere Dello Sport), но и они отмечали, что с его уходом игра "Специи" в разы улучшилась.

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Фото - ANSA