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Серия А. Эмполи уже не худшая команда второго круга

Италия
(1 голосов)

Сложная, но заслуженная победа над "Лечче"

Серия А. Эмполи уже не худшая команда второго круга

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 28-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Лечче" 1:0

Гол: Капуто 60 (пен.)

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В статье: Серия А Эмполи Лечче
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