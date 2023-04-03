Италия
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Серия А. Эмполи уже не худшая команда второго круга
Сложная, но заслуженная победа над "Лечче"
ANSA
Серия А. 28-й тур
Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Лечче" 1:0
Гол: Капуто 60 (пен.)
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