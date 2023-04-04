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Ювентус - Интер: где и когда смотреть онлайн матч Кубка Италии
Где покажут в прямом эфире матч Ювентус - Интер, Кубок Италии, 4 апреля 2023
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В нынешнем сезоне оба матча в рамках Серии А выиграли туринцы. А вот в финале предварительного розыгрыша Кубка успех праздновали именно миланцы. В конце концов, в этом противостоянии так много акцентов, что выделить какой-нибудь главный невозможно. Не зря встречи этих клубов называют Дерби Италии.
Кто его выиграет в этот раз, смотрите во вторник, 4 апреля. Начало матча Ювентус – Интер в 22:00. В Украине легальная трансляция поединка в интернете доступна на сервисе MEGOGO, который является платным.
Также за игрой можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ювентус – Интер онлайн >>>
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