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Ювентус - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(1 голосов)

Легендарная битва в полуфинале Кубка Италии

Ювентус - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

ANSA

UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" продолжает борьбу за возвращение в еврокубковую зону. Пока команда Массимилиано Аллегри идет седьмой в Серии А и отстает от "Аталанты" на четыре балла. Кубок Италии является альтернативным способом выхода в Лигу Европы. У "Интера" действующая серия из четырех подряд игр без побед во всех турнирах. Кресло под Симоне Индзаги стало шататься. "Нерадзурри" необходима победа, чтобы восстановить психологический баланс.

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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
4 апреля. Начало в 22:00
"Ювентус" – "Интер"
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) смотреть футбол онлайн
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