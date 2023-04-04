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Ювентус - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Легендарная битва в полуфинале Кубка Италии
ANSA
"Ювентус" продолжает борьбу за возвращение в еврокубковую зону. Пока команда Массимилиано Аллегри идет седьмой в Серии А и отстает от "Аталанты" на четыре балла. Кубок Италии является альтернативным способом выхода в Лигу Европы. У "Интера" действующая серия из четырех подряд игр без побед во всех турнирах. Кресло под Симоне Индзаги стало шататься. "Нерадзурри" необходима победа, чтобы восстановить психологический баланс.
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Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
4 апреля. Начало в 22:00
"Ювентус" – "Интер"
Трансляция – MEGOGO
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