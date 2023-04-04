Ювентус - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ювентус" продолжает борьбу за возвращение в еврокубковую зону. Пока команда Массимилиано Аллегри идет седьмой в Серии А и отстает от "Аталанты" на четыре балла. Кубок Италии является альтернативным способом выхода в Лигу Европы. У "Интера" действующая серия из четырех подряд игр без побед во всех турнирах. Кресло под Симоне Индзаги стало шататься. "Нерадзурри" необходима победа, чтобы восстановить психологический баланс.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

4 апреля. Начало в 22:00

"Ювентус" – "Интер"

Трансляция – MEGOGO