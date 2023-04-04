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Кубок Италии. Ювентус - Интер 1:1. Проснулись в концовке
Гости отыгрываются на последних секундах
ANSA
Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Интер" 1:1
Голы: Куадрадо 83 - Лукаку 90+5 (пен.)
"Ювентус": Перин, Данило, Гатти, Бремер, Куадрадо, Локателли, Фаджоли (Миретти 65), Рабио, Костич, Влахович (Милик 74), Ди Мария (Кьеза 65)
"Интер": Ханданович, Д"Амброзио (Думфриз 81), Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Брозович (Асллани 81), Барелла, Мхитарян, Димарко (Гозенс 69), Джеко (Лукаку 69), Лаутаро Мартинес (Корреа 86)
Предупреждения: Миретти 89, Куадрадо 90+5 - Брозович 41, Лукаку 80
Удаление: Лукаку 90+5 (вторая желтая)
Главный арбитр: Давиде Масса
Честно признаюсь, уже держал палец на мышке, готовясь отправить протокол матча со счетом 1:0, заголовком "Смерть, налоги и 1:0 Аллегри" и улыбающимся Массимилиано на главном фото. Минут за 11 до этого готовился писать об отвратительном зрелище и о потребности отмены двухматчевых противостояний в Кубке Италии. Но в итоге получилась сумасшедшая драма. Даже с дракой после финального свистка. Игроки долго не могли успокоиться.
Возможно, кое-кто в "Интере" уже держал палец на мышке, готовясь отправить Симоне Индзаги сообщение об увольнении. Скорее всего нет, но после трех поражений в лиге подряд и четырех в пяти последних матчах, при разобранной, выключенной игре команды его судьба висела на волоске. Сообщали, что ему даны восемь дней и три матча на исправление положения. В том числе и этот. Что ж, защита кресла началась хорошо.
"Ювентус" как раз выдает отличные результаты. 11 побед, ничья и поражение в предыдущих 13-ти матчах. Но играет уныло, в типичный футбол Аллегри. К этому матчу подошел после двух 1:0 подряд и в целом десяти в сезоне во всех турнирах. Сам Макс вчера говорил, что желает создать условия для выхода в финал, о том, что противостояние решится лишь во втором матче и что раненый соперник опасен. То есть явно нацеливался на свой любимый счет.
О самом матче не стоит много говорить. Отметим, что "Интер", как и в Дерби Италии в лиге 19-го марта, владел мячом гораздо больше. Здесь - 62 процента времени. В отличие от того матча, сумел пресечь серию красивых опасных контратак "Ювентуса". То есть проделал работу над ошибками. Но не рисковал, играл медленно, создавал очень мало. Как и соперник. Обе желали либо поймать случайный гол, либо перенести все на ответный матч.
Отбор в центре поля в дебюте матча принес момент Ди Марии. Он пробивал низом под стойку. Ханданович сумел вытащить. Ближе к концу первого тайма Джеко сбросил, Брозович пробил с 15-ти метров через частокол ног, и Перин отбил ногой. Во втором тайме Мхитарян прорвался в штрафную и пробил низом рядом со стойкой. А Куадрадо пробивал, Милик подправил и также не попал чуть-чуть.
В итоге случайный гол все же был пойман. Банальный навес был выбит головой в сторону, и в правой части штрафной вдруг оказался простор. Куадрадо ворвался туда без мяча и пробил низом. А за 20 секунд до финального свистка был пойман случайный пенальти. Бремер в верховой борьбе выставил руку, и мяч попал в нее. Лукаку реализовал. Далее Ромелу был удален за стычку с соперником, после финального свистка были удалены Ханданович и Куадрадо.
Лидер всех времен в Италии по местным кубковым трофеям (включая Суперкубок) - Аллегри с семью. Но Индзаги в целом отстает лишь на один, а в последние четыре года опережает Макса по таким со счетом 5:0. В том числе два выиграл у него в очной борьбе в предыдущем сезоне. Кубки - стихия Симоне. Выходит, и сейчас его кубковые мощь и везение сыграли? Гостевая ничья в его пользу. Хотя, разумеется, все решится 26-го апреля в Милане.
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