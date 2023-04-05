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Драма последних минут. Ювентус – Интер 1:1. Видео голов и обзор матча
Ювентус - Интер ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.04.2023 ⋇ Кубок Италии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этот матч можно было бы назвать скучным, если бы не огненная финишная прямая. В конце команды создали такое шоу, что искры от него осветили даже предыдущий тусклый отрезок игры. Но шансы на выход в следующий раунд соперники сохранили одинаковые. Ничья. В ответном матче 26-го апреля кто-то должен победить. Этот кто-то и пройдет в финал. А пока – смотрим фрагменты первой серии противостояния.
Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Интер" 1:1
Голы: Куадрадо 83 - Лукаку 90+5 (пен.)
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