Драма последних минут. Ювентус – Интер 1:1. Видео голов и обзор матча

Этот матч можно было бы назвать скучным, если бы не огненная финишная прямая. В конце команды создали такое шоу, что искры от него осветили даже предыдущий тусклый отрезок игры. Но шансы на выход в следующий раунд соперники сохранили одинаковые. Ничья. В ответном матче 26-го апреля кто-то должен победить. Этот кто-то и пройдет в финал. А пока – смотрим фрагменты первой серии противостояния.

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Интер" 1:1

Голы: Куадрадо 83 - Лукаку 90+5 (пен.)