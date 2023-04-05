Кубок Италии. Полночь для Кремонезе - спокойная победа Фиорентины

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Фиорентина" 0:2

Голы: Кабрал 20, Н. Гонсалес 75 (пен.)

"Кремонезе": Сарр, Айву, Бьянкетти (Серникола 63), Васкес, Пикель, Бенасси (Лочошвили 76), Мейте, Кастаньетти (Буонаюто 46), Валери, Чофани (Афена-Гьян 67), Цаджу (Дессерс 46)

"Фиорентина": Терраччьяно, Додо, Игор, Кварта, Бираги, Мандрагора (Кастровилли 86), Амрабат, Барак (Бонавентура 70), Н. Гонсалес, Кабрал (Йович 83), Иконе (Брекало 86)

Предупреждениe: Кварта 38

Удаление: Айву 73 (прямая красная)

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В 1994-ом году в финале Кубка Италии играла "Анкона" из Серии Б. С тех пор туда выходили лишь гранды или известные кубковые бойцы. А два исключения - "Палермо" и "Виченца" - проводили тогда приличный сезон и заняли восьмое место в Серии А. "Кремонезе" сейчас 20-ый, то есть последний, скорее всего, вернется в Серию Б, и хотел компенсировать это своим первым финалом Коппа в истории. Но вряд ли уже это случится.

"Фиорентина" - бывший гранд, известный кубковый боец. Шестикратный победитель турнира, финалист 2014-го года. Второй сезон подряд в полуфинале. Она сейчас в блестящей форме. Выиграла пять матчей лиги подряд и восемь - во всех турнирах, не проигрывала в десяти во всех. Да, в предыдущих раундах "Кремонезе" выбивал более сильных "Наполи" и "Рому", но когда-то для этой Золушки полночь должна была пробить.

Хозяева переполненного, красочного и шумного (игра была прервана на первой минуте обоих таймов из-за файеров на поле и дыма над ним) "Джованни Дзини" очень старались. Нельзя сказать, что провалились. Но в итоге статистика красноречива - 39:61 по владению мячом, 7:24 по ударам по воротам, 3:11 по ударам в створ. Они переигрывали соперника лишь в третьей четверти матча. В остальное время соотношение сил было ясным.

Терраччьяно вытащил непростой удар Цаджу, Кабрал в ответ с линии штрафной пробил выше. А затем уже ответил как следует, отлично замкнув головой навес Бираги. В концовке тайма удар головой Кварты потащил Сарр, неожиданно вышедший вместо вратаря сборной Италии Карнезекки. Второй тайм Иконе начал прорывом и чуть неточным ударом, Дессерс и Буонаюто также прорвались и пробивали, и дважды Терраччьяно отбивал.

Закрепила преимущество гостей атака по левому флангу. Сарр отбил два удара, затем Айву на линии ворот заблокировал добивание. Но ВАР позвал арбитра, и тот увидел, что защитник действовал рукой. Пенальти и удаление.

Похоже, в этой дуэли все решено. Хотя ведь "Наполи" и "Рому" "Кремонезе" выбил в гостях. Может, и здесь через три недели найдет принца, который забьет как минимум два гола и еще одного, который не пропустит.