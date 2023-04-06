Моуриньо предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии

У главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо появился вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

Как сообщает Corriere dello Sport, 60-летний специалисту предложили возглавить одну из трех команд на выбор: национальная сборная страны, "Аль-Наср", где играет нападающий Криштиану Роналду, или "Аль-Ахли" (выступает во второй по силе дивизиона страны).

Отмечается, что саудовские шейхи готовы заключить контракт с Моуриньо на 2 года с зарплатой 60 млн евро за сезон.

При этом у Жозе будет возможность расторгнуть контракт после первого сезона по своему желанию. Если он согласится, станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола. Моуриньо сейчас обдумывает это предложение. Сам португалец по-прежнему хотел бы работать в "Роме".

Его соглашение с "римлянами" действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне Жозе вместе с клубом выиграл Лигу конференций.