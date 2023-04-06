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Моуриньо предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии
На выбор - три команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо появился вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.
Как сообщает Corriere dello Sport, 60-летний специалисту предложили возглавить одну из трех команд на выбор: национальная сборная страны, "Аль-Наср", где играет нападающий Криштиану Роналду, или "Аль-Ахли" (выступает во второй по силе дивизиона страны).
Отмечается, что саудовские шейхи готовы заключить контракт с Моуриньо на 2 года с зарплатой 60 млн евро за сезон.
При этом у Жозе будет возможность расторгнуть контракт после первого сезона по своему желанию. Если он согласится, станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола. Моуриньо сейчас обдумывает это предложение. Сам португалец по-прежнему хотел бы работать в "Роме".
Его соглашение с "римлянами" действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне Жозе вместе с клубом выиграл Лигу конференций.
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