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Леау и Милан достигли устной договоренности о продлении контракта
Трансфера не будет
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" и Рафаэль Леау договорились о продлении контракта. 23-летний португалец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде с зарплатой в 5 миллионов евро в год после вычета налогов.
Текущее соглашение Леау с "Миланом" рассчитано до лета 2024-го.
Полузащитника связывали с "Манчестер Сити" и "Реалом". Также прошлым летом "Челси" сделал предложение о покупке вингера близкое к 100 миллионам евро, но "россонери" отказали.
Сообщается, что Рафаэль счастлив в клубе и в самом Милане.
Также "россонери" выплатят 19 миллионов евро "Спортингу" – штраф Рафаэля Леау, после расторжения ним контракта со своим бывшим клубом.
В этом сезоне Леау провел за "Милан" 36 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. В прошлом матче Серии А с лидером турнирной таблицы "Наполи" вингер оформил дубль.
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