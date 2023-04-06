  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Леау и Милан достигли устной договоренности о продлении контракта
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леау и Милан достигли устной договоренности о продлении контракта

Италия
(1 голосов)

Трансфера не будет

Леау и Милан достигли устной договоренности о продлении контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Милан" и Рафаэль Леау договорились о продлении контракта. 23-летний португалец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде с зарплатой в 5 миллионов евро в год после вычета налогов.

Текущее соглашение Леау с "Миланом" рассчитано до лета 2024-го.

Полузащитника связывали с "Манчестер Сити" и "Реалом". Также прошлым летом "Челси" сделал предложение о покупке вингера близкое к 100 миллионам евро, но "россонери" отказали.

Читайте также Леау и его агент неоднократно обсуждали трансфер в Реал

Сообщается, что Рафаэль счастлив в клубе и в самом Милане.

Также "россонери" выплатят 19 миллионов евро "Спортингу" – штраф Рафаэля Леау, после расторжения ним контракта со своим бывшим клубом.

В этом сезоне Леау провел за "Милан" 36 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. В прошлом матче Серии А с лидером турнирной таблицы "Наполи" вингер оформил дубль.

По теме
yellow-arrow
Ювентус сотрудничает с полицией Турина, чтобы найти фанатов, оскорблявших Лукаку на расовой почве
yellow-arrow
Моуриньо предложили 120 млн евро за работу в Саудовской Аравии
yellow-arrow
Экс-премьер Италии Берлускони болен лейкемией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Милан Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
relevo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде