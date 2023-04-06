Леау и Милан достигли устной договоренности о продлении контракта

"Милан" и Рафаэль Леау договорились о продлении контракта. 23-летний португалец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде с зарплатой в 5 миллионов евро в год после вычета налогов.

Текущее соглашение Леау с "Миланом" рассчитано до лета 2024-го.

Полузащитника связывали с "Манчестер Сити" и "Реалом". Также прошлым летом "Челси" сделал предложение о покупке вингера близкое к 100 миллионам евро, но "россонери" отказали.

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Сообщается, что Рафаэль счастлив в клубе и в самом Милане.

Также "россонери" выплатят 19 миллионов евро "Спортингу" – штраф Рафаэля Леау, после расторжения ним контракта со своим бывшим клубом.

В этом сезоне Леау провел за "Милан" 36 матчей, забил 10 голов и отдал 11 голевых передач. В прошлом матче Серии А с лидером турнирной таблицы "Наполи" вингер оформил дубль.