"Он добился важных результатов". Луческу рассказал, кто должен возглавить Интер

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал информацию, что его соотечественник Кристиан Киву может заменить Симоне Индзаги на должности наставника "Интера". Сейчас румын тренирует молодежную команду "нерадзурри".

"Я уже говорил с Кристианом на этот счет. Тренировать команду уровня "Интера" очень сложно, но, считаю, Киву пора уже уходить из молодежной команды. Он добился важных результатов и должен возглавить первую команду "Интера".

Если Кристиана сочтут способным возглавить "Интер", я, конечно, буду очень рад за него, это было бы потрясающе. Если нет, то насколько я понял из разговора с ним, он все равно в будущем найдет вариант для работы с первой командой какого-нибудь клуба. Киву точно ждет долгая и успешная тренерская карьера, у него колоссальный опыт", – сказал Луческу.