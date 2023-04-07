  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. "Он добился важных результатов". Луческу рассказал, кто должен возглавить Интер
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Он добился важных результатов". Луческу рассказал, кто должен возглавить Интер

Италия
(1 голосов)

Румын высказался о своем соотечественнике

"Он добился важных результатов". Луческу рассказал, кто должен возглавить Интер

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал информацию, что его соотечественник Кристиан Киву может заменить Симоне Индзаги на должности наставника "Интера". Сейчас румын тренирует молодежную команду "нерадзурри".

"Я уже говорил с Кристианом на этот счет. Тренировать команду уровня "Интера" очень сложно, но, считаю, Киву пора уже уходить из молодежной команды. Он добился важных результатов и должен возглавить первую команду "Интера".

Если Кристиана сочтут способным возглавить "Интер", я, конечно, буду очень рад за него, это было бы потрясающе. Если нет, то насколько я понял из разговора с ним, он все равно в будущем найдет вариант для работы с первой командой какого-нибудь клуба. Киву точно ждет долгая и успешная тренерская карьера, у него колоссальный опыт", – сказал Луческу.

В последнее время в СМИ была информация, что руководство "Интера" намерено попрощаться с Индзаги.

Читайте такжеИнтер контактировал с экс-тренером ПСЖ Почеттино - Источник
По теме
yellow-arrow
Салернитана – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Динамо vs Минай, Вернидуб против Зари, трудный матч для Зинченко. Расписание футбола на 7-9 апреля
yellow-arrow
Милан - Эмполи: Анонс и прогноз матча Серии А на 07.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Кристиан Киву Динамо (Киев) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
inter-news.it

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде