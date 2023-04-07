Салернитана – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Интер" озабочен Лигой чемпионов. Команда пробилась в четвертьфинал, получив там в соперник "Бенфику". Есть шансы на полуфинал, однако и в Серии А нужно улучшать положение. Иначе тренер Симоне Индзаги может остаться без работы даже при кубковых успехах.

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Ближайший матч в Серии А "Интер" проведет против "Салернитаны". Игра запланирована на пятницу, 7-е апреля. Начало – 18:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Серии А в Украине.

7 апреля. 18:00. Серия А. 29-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри