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Салернитана – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Интер - Салернитана: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Салернитана – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Интер" озабочен Лигой чемпионов. Команда пробилась в четвертьфинал, получив там в соперник "Бенфику". Есть шансы на полуфинал, однако и в Серии А нужно улучшать положение. Иначе тренер Симоне Индзаги может остаться без работы даже при кубковых успехах.

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Ближайший матч в Серии А "Интер" проведет против "Салернитаны". Игра запланирована на пятницу, 7-е апреля. Начало – 18:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Серии А в Украине.

7 апреля. 18:00. Серия А. 29-й тур
Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Интер"

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

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В статье: Интер (Милан) Салернитана (Салерно) смотреть футбол онлайн
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