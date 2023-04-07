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Лечче – Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Лечче - Наполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
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"Наполи" несется к чемпионству в Серии А. Время от времени случаются сбои, как вот 0:4 от "Милана", но в целом команда очень уверенно чувствует себя на дистанции. Кроме того, продолжает борьбу и в Лиге чемпионов. Хватит ли ресурсов "Наполи" сразу на двух фронтах?
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Ближайший матч в Серии А "Наполи" проведет против "Лечче". Игра запланирована на пятницу, 7-е апреля. Начало – 20:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Серии А в Украине.
7 апреля. 20:00. Серия А. 29-й тур
"Лечче" - "Наполи"
Лечче. "Виа дель Маре"
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