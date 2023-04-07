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Милан – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
(1 голосов)

Милан - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Милан – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Sky Sport Italia

UA-Футбол
Новина українською

Провальным сезон для "Милана" не будет. Да, титул чемпиона Серии А защитить уже не удастся, но есть возможность остаться в топ-4 и гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Кроме того, в самой Лиге чемпионов "россонерри" достались уже четвертьфинал. Главное теперь брать свое и в чемпионате.

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Ближайший матч в Серии А "Милан" проведет против "Эмполи". Игра запланирована на пятницу, седьмое апреля. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Серии А в Украине.

7 апреля. 22:00. Серия А. 29-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эмполи"

Главный арбитр: Маттео Марченаро

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В статье: Милан Эмполи
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