Милан – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Провальным сезон для "Милана" не будет. Да, титул чемпиона Серии А защитить уже не удастся, но есть возможность остаться в топ-4 и гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Кроме того, в самой Лиге чемпионов "россонерри" достались уже четвертьфинал. Главное теперь брать свое и в чемпионате.

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Ближайший матч в Серии А "Милан" проведет против "Эмполи". Игра запланирована на пятницу, седьмое апреля. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Серии А в Украине.

7 апреля. 22:00. Серия А. 29-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный арбитр: Маттео Марченаро