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Милан – Эмполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Милан - Эмполи: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Sky Sport Italia
Провальным сезон для "Милана" не будет. Да, титул чемпиона Серии А защитить уже не удастся, но есть возможность остаться в топ-4 и гарантировать себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Кроме того, в самой Лиге чемпионов "россонерри" достались уже четвертьфинал. Главное теперь брать свое и в чемпионате.
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Ближайший матч в Серии А "Милан" проведет против "Эмполи". Игра запланирована на пятницу, седьмое апреля. Начало – 22:00. Видеотрансляция состоится на видеосервисе MEGOGО. MEGOGО – официальный транслятор Серии А в Украине.
7 апреля. 22:00. Серия А. 29-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Эмполи"
Главный арбитр: Маттео Марченаро
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