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СМИ: Милан не будет предлагать новый контракт Ибрагимовичу в конце сезона

Италия
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Златан покинет клуб по завершению кампании

СМИ: Милан не будет предлагать новый контракт Ибрагимовичу в конце сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Златан Ибрагимович скорее всего покинет "Милан" в конце сезона. Клуб не будет предлагать 41-летнему шведу контракт.

В этом сезоне швед слишком много лечился от травм – Златан провел всего 4 неполних матча за "Милан".

При этом швед отличился против "Удинезе" (3:1) и стал самым возрастным автором гола в истории Серии А. Также Залатан – самый высоковозрастный капитан "Милана" в истории.

Во время перерыва на матчи сборных швед вновь получил травму и ожидается, что сможет вернуться только к концу апреля.

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Отмечается, что неизвестно примет ли Златан решение завершить карьеру, когда покинет клуб. В услугах игрока заинтересована "Монца".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
football-italia.net

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