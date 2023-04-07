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СМИ: Милан не будет предлагать новый контракт Ибрагимовичу в конце сезона
Златан покинет клуб по завершению кампании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Златан Ибрагимович скорее всего покинет "Милан" в конце сезона. Клуб не будет предлагать 41-летнему шведу контракт.
В этом сезоне швед слишком много лечился от травм – Златан провел всего 4 неполних матча за "Милан".
При этом швед отличился против "Удинезе" (3:1) и стал самым возрастным автором гола в истории Серии А. Также Залатан – самый высоковозрастный капитан "Милана" в истории.
Во время перерыва на матчи сборных швед вновь получил травму и ожидается, что сможет вернуться только к концу апреля.
Отмечается, что неизвестно примет ли Златан решение завершить карьеру, когда покинет клуб. В услугах игрока заинтересована "Монца".
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