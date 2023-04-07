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Серия А. Интер теряет победу на 90-ой минуте
Гол-навес Кандревы продолжает гостевую серию "змей"
Football Italia
Серия А. 29-й тур
Салерно. "Стадио Ареки"
"Салернитана" - "Интер" 1:1
Голы: Кандрева 90 - Гозенс 6
"Салернитана": Очоа, Данилюк, Дьомбер, Пирола (Троост-Эконг 66), Бронн (Диа 46), Вильена (Бохинен 79), Л. Кулибали (Николусси-Кавилья 66), Брадарич, Кандрева, Кастанос (Ботхейм 85), Пьонтек
"Интер": Онана, Дармиан, Де Фрай, Ачерби, Думфриз, Асллани (Гальярдини 66), Барелла (Брозович 66), Мхитарян, Гозенс (Димарко 75), Лукаку (Джеко 85), Корреа (Лаутаро Мартинес 66)
Предупреждения: Л. Кулибали 38, Николусси-Кавилья 70 - Де Фрай 34, Гальярдини 89
Главный арбитр: Михаэль Фаббри
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