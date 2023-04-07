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Интер – Салернитана. 1:1. Нерадзурри пропускают на 90-ой от бывшего игрока и теряют очки – Видео

Италия
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"Нерадзурри" снова теряют очки

Интер – Салернитана. 1:1. Нерадзурри пропускают на 90-ой от бывшего игрока и теряют очки – Видео

Фото: https://twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" в очередной раз потерял очки в финальном отрезке сезона. В этот раз "Салернитану" спас бывший игрок "нерадзурри" Антонио Кандрева, забивший на 90+.

По итогам встречи "нерадзурри" опустились на 4-е место в чемпионате, "черно-синих" 51 очко после 29 туров. В последних 5 турах у "Интера" только 1 победа. Команда не выигрывает уже 4 матча, до "Салернитаны" клуб уступал 3 матча подряд.

Серия А. 29 тур

Интер – Салернитана. 1:1

Голы: 6' Робин Гозенс – 90' Антонио Кандрева

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В статье: Серия А Интер (Милан) Салернитана (Салерно)
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